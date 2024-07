Ogromny pech gwiazdy Legii, konieczny był zabieg. Juergen Elitim wypada z gry, kiedy wróci?

Marc Gual z kolejnym golem dla Legii. To będzie sezon hiszpańskiego króla? [WIDEO]

Co za trafienie!

Ten atak był bardzo agresywny

Pech gwiazdy Legii miał miejsce podczas meczu sparingowego z Jagiellonią. Później okazało się, że zawodnik uskarża się na ból. O kontuzji Kolumbijczyka pisaliśmy tutaj. - Doznał kontuzji w wyniku ostrego wejścia piłkarza Jagiellonii - powiedział ostatnio trener Goncalo Feio, cytowany przez oficjalny portal klubu. - Sytuacja nie wygląda zbyt dobrze. To dla nas ogromna strata. Ten atak na naszego piłkarza był bardzo agresywny. Przez to tracimy Elitima na jakiś czas. Konsekwencje tego rodzaju zachowania ponosimy tylko my - komentował Portugalczyk.

Jerzy Dudek o finale mistrzostw Europy, fenomenie Hiszpanii, postawie Anglii. Wskazał kluczowy moment, wyróżnił tych piłkarzy [ROZMOWA SE]

Operacja uszkodzonej łąkotki

Niestety, czarny scenariusz się potwierdził. Piłkarz musiał poddać się zabiegowi i straci najbliższe miesiące. "Juergen Elitim pomyślnie przeszedł zaplanowaną operację uszkodzonej łąkotki. Zawodnik cały czas pozostaje pod opieką sztabu motoryczno-medycznego, jego przerwa w treningach może potrwać kilka miesięcy. Życzymy Eliemu szybkiego powrotu do zdrowia. Dziękujemy za tak wiele pytań i troskę o zawodnika z waszej strony" - napisano w komunikacie warszawskiego klubu w sprawie zdrowia gwiazdy.

Goncalo Feio o nowych nabytkach. Trener Legii zwraca uwagę na ten duet, będą gwiazdami ligi?

Juergen Elitim pomyślnie przeszedł zaplanowaną operację uszkodzonej łąkotki. Zawodnik cały czas pozostaje pod opieką sztabu motoryczno-medycznego, jego przerwa w treningach może potrwać kilka miesięcy.Życzymy Eliemu szybkiego powrotu do zdrowia. Dziękujemy za tak wiele pytań i… pic.twitter.com/vYDHbZlRri— Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) July 15, 2024

Sonda Czy Legia Warszawa będzie mistrzem Polski w sezonie 2024/25? Tak, ma ogromny potencjał Nie, znowu inni ją wyprzedzą Nie interesuje mnie to

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Dalej