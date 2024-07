Goncalo Feio o nowych nabytkach. Trener Legii zwraca uwagę na ten duet, będą gwiazdami ligi?

Barcia to bardzo szybki i zwrotny defensor

Do Legii przybyło siedmiu nowych piłkarzy. Ostatnim nabytkiem jest jest hiszpański obrońca. Czy będzie wzmocnieniem zespołu? - Sergio Barcia grał na wszystkich trzech pozycjach w defensywie - powiedział trener Goncalo Feio, cytowany przez klubowe media z Łazienkowskiej. - To może pomóc w jego aklimatyzacji, podobnie jak to jest w przypadku Rubena Vinagre. Sergio zna strukturę na trzech obrońców. To bardzo szybki i zwrotny defensor. Bardzo dobrze wyprowadza piłkę. Vinagre będzie gotowy na sobotę, podobnie jak każdy inny piłkarz. Pytanie tylko, na ile czasu - zaznaczył.

Trener ma ból głowy na kilku pozycjach

Szkoleniowiec nie ukrywa, że cieszy go dyspozycja podopiecznych, a także tak szeroki wybór. Na kogo postawi w meczu z Zagłębiem Lubin? - Nie mam wielu wątpliwości, co do pierwszej jedenastki na mecz z Zagłębiem - stwierdził trener Feio, cytowany przez oficjalny portal Legii. - Nie ukrywam, że na kilku pozycjach mam mały ból głowy ze względu na dużą rywalizację. Ale o to nam chodziło - dodał szkoleniowiec warszawskiego klubu.

