Jerzy Dudek o finale mistrzostw Europy, fenomenie Hiszpanii, postawie Anglii. Wskazał kluczowy moment, wyróżnił tych piłkarzy [ROZMOWA SE]

"Super Express": - Hiszpania potwierdziła w finale, że to jej należało się mistrzostwo?

Jerzy Dudek: - Hiszpania z przebiegu całego turnieju zasłużyła na to mistrzostwo. Wiadomo, że piłka jest przewrotna, bo różnie to bywa. Od początku do końca był to zespół, który prezentował najlepszą formę, nie kalkulował, miał plan na to jak prowadzić grę. Każdy kibic piłkarski przyzna, że tytuł należał się Hiszpanii.

- Co było atutem Hiszpanów na tym turnieju?

- Cały czas skupiali się na sobie. Byli wierni swojej filozofii. Prowadzili grę, nie panikowali, nie bali się, cały czas konsekwentnie szukali miejsca. Nie było tak, jak w przypadku innych zespołów, które dostosowywały się do przeciwnika. Hiszpanie zawsze byli zespołem dominującym, trzymającym się swojej taktyki. Pojawiło się dużo nowych zawodników. To pokazuje, że ta selekcja i szkolenie dostarcza cały czas nowych graczy. Potem pozostaje tylko kwestia dobrania odpowiedniego trenera, zrobienia atmosfery wokół drużyny. W efekcie jesteśmy świadkami, po raz czwarty, jak Hiszpania wygrywa mistrzostwo Europy.

- Rodri został wybrany na najlepszego piłkarza Euro. Zasłużył na to wyróżnienie?

- Rodri na pewno dominował. Zawsze będę kontrowersje, czy był najlepszy. To zawodnik, który się wyróżnia. Jest liderem, przywódcą. Potrafił nim być w tych ważnych momentach i robić tę różnicę. Ale w Hiszpanii było kilku piłkarzy, którzy na to miano mogliby zasłużyć. Bardzo mocno podobał mi się Dani Olmo. Nawet nie ze względu na tę interwencję, gdy wybił piłkę z linii bramkowej. Zwróciłem uwagę na to, jak kreuje grę i jak jest "żywy". Muszę także powiedzieć wiele ciepłych słów o Dani Carvajalu. Tak jak on robi przewagę sprawia, że w wielu meczach był tym "kluczem" czy wytrychem do zwycięstwa. Wiele razy pokazywał, jak potrafi sobie znaleźć miejsce w tym trudnym i ciasnym otoczeniu.

- Lamine Yamal został uznany za najlepszego młodego gracza. To największe objawienie Euro?

- Byłem pod wrażeniem Yamala. Absolutnie zasłużona nagroda dla objawienia turnieju. Wiele osób z piłkarskiego świata jest w szoku, że ten młodziutki chłopak potrafi tak swobodnie grać w piłkę. Na pewno wiele przed nim. To także sygnał dla innych, że można szukać i dawać szansę tak młodym zawodnikom. Oczy i serce się radują, gdy patrzą na wybory trenera Luisa de la Fuente. Bo to też jest duża odwaga i umiejętność znalezienia, docenienia i dania takiej pewności siebie graczowi, który jeszcze niedawno grał w juniorach.

- Co było kluczowe w finale?

- Ten finał to był taki deser za to bezbarwne w wielu momentach Euro. Była duża jakość, a to jest najważniejsze dla kibiców. Gol Williama był bardzo dobry, otworzył trochę to spotkanie. Hiszpanie się cofnęli, a Anglicy zaczęli troszkę grać. Gol Palmera dał wiarę, że coś się na nowo zaczyna, że będą emocje. Ale wybicie piłki z linii bramkowej przez Daniego Olmo to był najważniejszy moment spotkania. A potem już radość po bramce Oyarzabala.

- Anglia dotrzymała w finale kroku Hiszpanom?

- Hiszpania dominowała przez cały mecz. Anglicy nie mieli dużo możliwości, aby się temu przeciwstawić. Czekali cały mecz, aby skontrować czy strzelić gola ze stałego fragmentu. Nawet jak odzyskali piłkę to od razu ją tracili, bo Hiszpanie byli bardzo blisko i ich naciskali. W ten sposób kompletnie zaskakiwali Anglików, którzy nie potrafili sobie z tym poradzić. Hiszpania super zagrała. Trzeba pochwalić trenerów, bo robili zmiany w momencie, gdy jedna czy druga strona nie mogła się przebić. De la Fuente wpuszczając Oyarzabala za Moratę miał ogromne wyczucie. To inny typ zawodnik. Potem strzelił gola, który otworzył drogę do marzeń. Ale Gareth Southgate też zaskoczył. Zdjął Harry'ego Kane'a. Można powiedzieć, że trenerzy zdjęli dwie armaty. Potem pojawił się Palmer, który strzelił gola. To też duże wyczucie selekcjonera Anglików. Nie można mu zarzucić, że się nie starał, ze nie chciał pomóc drużynie. To dodało dużo dramaturgii.

- Anglicy mają prawo czuć niedosyt?

- Byli bezradni w kilku fragmentach meczu. Nie można lekceważyć tego zespołu, bo ma w swoich szeregach wielkie gwiazdy jak Bellingham, Saka, Foden, czy Kane, który nie potrafił się odnaleźć w tym spotkaniu. To był bardzo dobry występ Pickforda, który trzymał Anglików w meczu. Anglicy byli bezradni na to, jak Hiszpania ich rozpracowała. Dojście do finału to jest duży sukces Anglików, bo pamiętamy ich grę. Byli bardzo krytykowani za to, że nie wykorzystują potencjału. Na pewno dla nich to kto kolejny zawód, kolejny przegrany finał z rzędu. Ale też widać, że wiele pozytywnego dzieje się w piłce reprezentacyjnej. Brakuje tylko tej kropki nad i. To minimum osiągnęli. Wielu mówiło, że Anglia spotka się w finale z Francją. Zagrała w nim z Hiszpanią. Myślę, że spełniła oczekiwania ekspertów, którzy przewidywali, że do niego dojdzie. Ale powtórzę: z Hiszpanią byli bezradni. Hiszpania wygrała Euro zasłużenie. Znowu będzie silna przez kolejne lata. Ten zespół na nowo się buduje. Będzie tak jak w 2008 roku, gdy przez kolejne lata hiszpańska drużyna dominowała.

