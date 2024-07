i Autor: AP PHOTO Mikel Oyarzabal

Finał Euro 2024

Hiszpania – Anglia: Gol Mikela Oyarzabala dał mistrzostwo Europy! Szalona radość Hiszpanów [WIDEO]

Bartosz Olszewski 22:55

Ten gol dał Hiszpanii tytuł mistrzów Europy! Mikel Oyarzabal w samej końcówce meczu z Anglikami wpakował piłkę do siatki, wprawiając kibiców w ekstazie. Choć „Synowie Albionu” rzucili się do ataku, to nie dali rady doprowadzić kolejny raz do remisu i musieli uznać wygraną Hiszpanów. Gol Mikela Oyarzabala dał mistrzostwo Europy. Zobacz wideo!