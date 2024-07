Wydało się, ile zarabia bohater Anglii Cole Palmer. Jak na Premier League to grosze, nie uwierzycie w tę kwotę

Cole Palmer to jedna z wielkich nadziei angielskiej piłki. Szczególnie błyszczeć zaczął w tym sezonie, kiedy to po transferze z Manchesteru City do Chelsea zaczął robić furorę. Poskutkowało to powołaniem do reprezentacji Anglii. Początkowo Palmer był rezerwowym, ale w miarę rozkręcania się turnieju rozkręcał się i on. W finałowym spotkaniu z Hiszpanią to właśnie Palmer został bohaterem Anglii, strzelając gola na 1:1, dającego Synom Albionu szansę na dalszą walkę o złoto mistrzostw Europy.

Cole Palmer - strzelec gola dla Anglii w finale Euro 2024

Cole Palmer już jest wielką gwiazdą reprezentacji Anglii, ale jeszcze przez chwilę nie będzie zarabiał wielkich pieniędzy. 80 tysięcy euro tygodniowo czyli 320 tysięcy euro miesięcznie, czyli 1,3 mln zł miesięcznie to nie są pieniądze, jakich mogliby mu pozazdrościć najlepiej opłacani piłkarze świata. Ponad dwukrotnie więcej zarabia na przykład Robert Lewandowski. Trzeba jednak podkreślić, że to zapewne ostatnie takie tygodnie i za chwilę Palmer dostanie potężną podwyżkę i zostanie jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy w całej Premier League.

