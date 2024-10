i Autor: Cyfrasport Bartosz Kapustka

Będzie tajną bronią selekcjonera?

Bartosz Kapustka o powrocie do reprezentacji Polski. Gwiazdor Legii mówi o fantazji, świadomości i energii

W tym sezonie Bartosz Kapustka należy do liderów Legii. Pomocnik stołecznego klubu został wybrany na najlepszego piłkarza ekstraklasy w sierpniu. Teraz jego postawę docenił trener Michał Probierz, który powołał go do kadry, w której nie było go osiem lat. Bartosz Kapustka o powrocie do reprezentacji Polski. Gwiazdor Legii o fantazji, świadomości i energii. Będzie tajna bronią selekcjonera w meczach z Portugalią i Chorwacją w Lidze Narodów?