Legendarny Nuno Gomes nie ma wątpliwości. Co za słowa o Robercie Lewandowskim [ROZMOWA SE]

Tak Polska chce zagrać z Portugalią, to możliwe? Kadrowicz nie dopuszcza innego scenariusza

"Super Express": - Kto będzie faworytem meczu?

Nuno Gomes: - Patrząc na tabelę w Lidze Narodów bez wątpienia tak, natomiast Polska to wymagający przeciwnik, szczególnie u siebie, dlatego Portugalczyków czeka ciężka przeprawa. Moim zdaniem będzie to wyrównane spotkanie, które prawdopodobnie rozstrzygnie jedna bramka.

- Selekcjoner „Biało-Czerwonych”, Michał Probierz powiedział, że chce grać ofensywnie i być wierny tej idei. Także Portugalia preferuje grę ofensywną. Czy to oznacza, że w sobotę powinniśmy być świadkami otwartego spotkania?

- Może tak się okazać. Przypomina mi się mecz z Polską w eliminacjach do EURO 2008, kiedy wasza drużyna zagrała przeciwko nam otwarte spotkanie i zupełnie nas zdominowała, odnosząc zasłużone zwycięstwo. Czy i tym razem Polacy zagrają ofensywnie i otwarcie? Nie wiem, ale na pewno do wygranej będą dążyli Portugalczycy.

- Wielu widzi w tym meczu okazję do starcia Cristiano Ronaldo z Robertem Lewandowskim. Obaj mają już swoje lata, ale nadal zachwycają formą.

- Zgadza się, Ronaldo był jedną z jaśniejszych postaci naszej reprezentacji w meczach wrześniowych. Strzelił w nich dwa gole i miał udział w wywalczeniu kompletu punktów. Także Lewandowski świetnie wygląda w Barcelonie, niedawno ustrzelił hat-tricka, więc daje wyraźny sygnał, że jest w formie.

- Czy jest pan zaskoczony tak dobrą dyspozycją polskiego napastnika?

- Lewandowski od ponad 10 lat utrzymuje się na najwyższym światowym poziomie, co potwierdza w Borussii, Bayernie, a teraz w Barcelonie. Udowadnia, że niezależnie od drużyny oraz ligi doskonale się w niej adaptuje, potrafi znaleźć wspólny język z barcelońską młodzieżą. Dlatego jego wyniki nie są absolutnie żadnym zaskoczeniem.

- Czyli to jeden z liderów Barcelony?

- Oczywiście! To znakomity napastnik, bez którego trudno wyobrazić sobie dzisiaj formację ofensywną w katalońskim zespole. Lewandowski prezentuje się naprawdę wybornie, dlatego jego starcie z Ronaldo może być ozdobą tego spotkania.

- Jednakże w reprezentacji Robert jeszcze nigdy nie pokonał Cristiano.

- Jako Portugalczyk mam nadzieję, że to nie zmieni się także w sobotni wieczór.

- W którym miejscu dzisiaj znajduje się reprezentacja Portugalii? Na pewno nie brakuje w niej gwiazd, ale czy jest to zespół na miarę tych, które osiągały znakomite wyniki w latach 2004, 2006 i 2016?

- Na pewno mamy znakomitych piłkarzy. Można powiedzieć, że pokolenie mistrzów Europy powoli odchodzi, ale ich następcy wcale nie muszą być gorsi. Na ostatnim EURO pomimo wygrania grupy już w 1/8 finału trafiliśmy na Francję, z którą odpadliśmy po rzutach karnych. Było to dla nas spore rozczarowanie, ale tym razem nie sprzyjał nam los. Na pewno trener Martinez chce zaszczepić swoją filozofię, on buduje tę drużynę, ma za sobą turniej na niemieckich boiskach. Niebawem rozpoczynamy eliminacje do mundialu i naszym celem będzie osiągnięcie tam dobrego wyniku.

- Zanim to jednak nastąpi Portugalczyków czeka intensywna końcówka roku w Lidze Narodów. Początek mieliście wyborny.

- I wierzymy, że ten kurs utrzymamy. Mecze ze Szkocją i Chorwacją nie należały do najłatwiejszych, ale zgarnęliśmy w nich komplet punktów. Przed nami trudny wyjazd do Warszawy, który udzieli odpowiedzi, w którym miejscu obecnie się znajdujemy jako drużyna.

