Legii wystarczyło sił tylko na pierwszą połowę

Lech Poznań przed rozpoczęciem 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy plasował się na pierwszym miejscu w tabeli, jednak druga w tabeli Jagiellonia miała tyle samo punktów. Było jasne, że przed meczem z Legią Warszawa „Kolejorz” swoją pozycję straci, bowiem wcześniej wspomniana Jagiellonia grała z Rakowem Częstochowa i od wyniku tego meczu zależało, kto wyprzedzi Lecha w trakcie serii gier. Po remisie ostatecznie zrobiła to Jagiellonia, ale Lech odpowiedział w najlepszy możliwy sposób, czyli wygrywając swoje spotkanie.

Bramki zaczęły padać w tym spotkaniu bardzo szybko, bowiem już w 5. minucie prowadzenie Lechowi dał Gholizadeh ładnym strzałem z kilkunastu metrów. Legia ruszyła do odrabiania strat i w 29. minucie dopięła swego za sprawą Guala. Sprawy mocno nabrały tempa, bo 10 minut później Lech znów prowadził po golu Kozubala, ale w 2. minucie doliczonego czasu Augustyniak wyrównał strzałem z rzutu karnego, podyktowanym po zagraniu ręką przez Sousę we własnej szesnastce.

ALEŻ OTWARCIE LECHA! Ali Gholizadeh efektownym strzałem daje prowadzenie ekipie z Poznania 😍📺 Mecz trwa w CANAL+ PREMIUM, CANAL+ SPORT3 i CANAL+ online: https://t.co/LrK3rlrlEG pic.twitter.com/T6sAwAxC7W— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 10, 2024

Ani chwili oddechu w Poznaniu! Augustyniak jeszcze przed przerwą wyrównał z rzutu karnego ⚽📺 Mecz trwa w CANAL+ PREMIUM, CANAL+ SPORT3 i CANAL+ online: https://t.co/LrK3rlrlEG pic.twitter.com/AEGecg9hw1— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 10, 2024

Sousa odkupił winy z pierwszej połowy

Niestety dla kibiców Legii, ich ulubieńców było stać na dotrzymanie tempa Lechowi tylko w pierwszej odsłonie. W drugiej Lech znów zaczął od szybkiej bramki, ale tym razem nie pozwolił, by goście odpowiadali. W 50. minucie oglądaliśmy chyba najładniejszą akcję tego spotkania – Ishak zagrał piętą do Sousy przed pole karne, ten płasko podał do środka do Gholizadeha, który z pierwszej piłki odegrał wbiegającemu w szesnastkę Sousie. Portugalczyk wyszedł sam na sam z Kobylakiem i podcinką trafił do siatki.

Lech nie zamierzał się zatrzymać – w 59. minucie płaskie podanie Pereiry na około 13. metr przed bramkę wykorzystał Ishak, który technicznym strzałem znów pokonał Kobylaka. Dzieła zniszczenia dokonał ten, który w pierwszej połowie dał Legii karnego, ale w drugiej odrobił wszystko z nawiązką. Kozubal odebrał piłkę Gualowi na jego połowie, ruszył w pole karne, ale zamiast strzelać z ostrego kąta podał jeszcze do wbiegającego na 5. metr Sousy, który tylko dziubnął piłkę do pustej już bramki i ustalił wynik spotkania na 5:2.

Lech Poznań odskakuje rywalom w tabeli

Ostatecznie 15. kolejka nie mogła ułożyć się lepiej dla Lecha Poznań. Nie dość, że „Kolejorz” wygrał „mecz o 6 punktów”, nie pozwalając Legii na odrabianie strat do czołówki, to jeszcze punkty stracili wszyscy liczący się rywale poznańskiej drużyny. Wspomniana Jagiellonia zremisowała z Rakowem, dzięki czemu Lech ma nad nimi odpowiednio dwa i trzy punkty przewagi. Oprócz będącej na 5. miejscu Legii swoje mecze przegrały także 4. Cracovia oraz 6. Pogoń Szczecin. Przez to Kolejorz odskoczył „Pasom” na 5 punktów, Legii na 9, a Pogoni już na 12 oczek.

SOUSAAAA! Spokój, precyzja, spryt i mamy 3:2 dla Lecha! 🔥 📺Mecz trwa w CANAL+ PREMIUM, CANAL+ SPORT3 i CANAL+ online: https://t.co/LrK3rlrTue pic.twitter.com/CiDTvOBAnA— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 10, 2024