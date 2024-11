i Autor: ap

Dublet Polaka z Brestem!

Tak Robert Lewandowski strzelał gole w Lidze Mistrzów! Pod rządami tego trenera trafiał najczęściej, co za statystyka! [WIDEO]

Robert Lewandowski przeszedł do historii Ligi Mistrzów. W meczu z Brestem strzelił gola z rzutu karnego i w ten sposób zapisał się w kronikach tych prestiżowych rozgrywek, bo to był jego setny gol. Jednak mecz zakończył z dwoma bramki, a Barcelona wygrała 2:0 z Brestem. Tak Robert Lewandowski strzelał gole w Lidze Mistrzów! Pod rządami tego trenera trafiał najczęściej, co za statystyka! Zobaczcie koniecznie, pierwszego i drugiego gola Polaka w spotkaniu z Brestem.