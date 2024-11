Historia napisała się na naszych oczach! 😍Zobaczcie setny gol Roberta Lewandowskiego w Lidze Mistrzów UEFA 👇📺 Mecz trwa w CANAL+ EXTRA1 i CANAL+ online: https://t.co/CSTjelglZW pic.twitter.com/77rN76vpvL— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 26, 2024

Robert Lewandowski wywalczył rzut karny, a potem wymierzył karę

Lewandowski długo nie czekał, lecz od razu zabrał się za wykonanie zadania. Dokładnie w dziesiątej minucie meczu z Brestem wykorzystał rzut karny i w ten sposób przeszedł do historii Ligi Mistrzów. To była bowiem jego setna bramka w tych rozgrywkach. Jak do tego doszło? Lewy wywalczył jedenastkę, bo został sfaulowany przez bramkarza francuskiego klubu. Potem podszedł do piłki i sam wymierzył karę. Był skupiony i pewnie uderzył. Golkiper nie wyczuł jego intencji. Rzucił się w prawą stronę, a Polak strzelił w lewy róg jego bramki. Po tym trafieniu as Barcelony w swoim stylu celebrował zdobycie tej setnej bramki.

Robert Lewandowski to zrobił! Gol numer 100 polskiej gwiazdy Barcelony w Lidze Mistrzów! [WIDEO]

Robert Lewandowski walną setkę szybciej niż Cristiano Ronaldo!

Najlepszym strzelcem w historii Ligi Mistrzów jest Cristiano Ronaldo - 140 goli. Drugi jest Leo Messi - 129 goli, a podium zamyka Lewandowski - 100 goli. Jak łatwo zauważyć jest trzecim piłkarzem w dziejach, któremu udało sie to dokonać. Okazuje się, że jest drugim zawodnikiem, który swoje 100 goli strzelił w 125 występach. Szybciej od niego osiągnął to Messi, który potrzebował 123 meczów. Z kolei Ronaldo "setkę" uzbierał w 137 spotkaniach. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji z tego meczu Barcelony z Brestem. Poniżej drugi gol Lewandowskiego w meczu z Brestem.

🚨 Robert Lewandowski now becomes the 2nd fastest player to score 100 Champions League goals.Lionel Messi still remains the 1st 🇦🇷🐐 pic.twitter.com/yH8Fzlt7tR— ACE (fan) (@FCB_ACEE) November 26, 2024

QUIZ: Rozpoznasz polskich piłkarzy? Lewandowskiego zna każdy, a resztę? 15/20 to absolutne minimum Pytanie 1 z 20 Zaczniemy podobnie jak w piłce. Bramkarz na zdjęciu to... Artur Boruc Łukasz Fabiański Wojciech Szczęsny Następne pytanie

Sonda Czy Robert Lewandowski zostanie królem strzelców LaLiga w sezonie 2024/2025? Oczywiście, że tak! Nie

Cezary Kucharski: Robert Lewandowski nie wierzy w sukces tej reprezentacji Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.