FC Barcelona - Brest RELACJA NA ŻYWO WYNIK meczu Ligi Mistrzów 100 goli Roberta Lewandowskiego w Lidze Mistrzów na wyciągnięcie ręki

Uśmiechnięty Piotr Zieliński nie mógł zareagować inaczej. Reprezentant Polski wprost o podejściu trenera, nie ma co do tego wątpliwości

FC Barcelona - Brest 0:0 (0:0)

Na żywo FC Barcelona - Brest Witamy w relacji na żywo z meczu 5. kolejki Ligi Mistrzów FC Barcelona - Brest. Początek spotkania, w którym Robert Lewandowski może strzelić swoją 100. bramkę w Champions League o godzinie 21:00. Zapraszamy!

Już podczas ostatniego spotkania Barcelony w Lidze Mistrzów, podczas rywalizacji z Crveną zvezda, kibice reprezentacji Polski oraz "Blaugrany" wyczekiwali setnego gola Roberta Lewandowskiego w Champions League. Niestety, przed trema tygodniami polski napastnik trafił do siatki rywali "tylko" dwa razy, a licznik jego bramek w najbardziej elitarnych klubowych rozgrywkach na świecie zatrzymał się na liczbie 99. Okres przed kolejnym meczem w Lidze Mistrzów był jednak idealnym czasem, aby przypomnieć sobie wszystkie gole Lewandowskiego w Champions League, w oczekiwaniu na spotkanie FC Barcelona - Brest. Polakowi wystarczy bowiem tylko jedna bramka, aby dobić do okrągłej setki, co jeszcze bardziej podgrzewa atmosferę przed spotkaniem.

Mecz z francuską ekipą nie będzie jednak należał do łatwych. Co prawda Barcelona jest podrażniona remisem z Celtą Vigo po tym, jak jeszcze do 84. minuty ekipa Roberta Lewandowskiego prowadziła 2:0, by w dwie minuty stracić dwa gole i wywieźć z zachodniej Hiszpanii zaledwie jeden punkt. Brest to jednak jedna z sześciu ekip z całej fazy ligowej Ligi Mistrzów, która nie przegrała do tej pory meczu w europejskich pucharach i obecnie ma 10 punktów na 12 możliwych do zdobycia. Francuzi w 4. spotkaniach stracili też tylko 3 bramki, co również plasuje ich w czołówce tegorocznej edycji Champions League.