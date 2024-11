Robert Lewandowski to zrobił! Gol numer 100 polskiej gwiazdy Barcelony w Lidze Mistrzów! [WIDEO]

Robert Lewandowski rozpędza się ku setce. Tak to robił przez lata, te liczby i fakty są niesamowite

🚨🇪🇺 GOAL | Barcelona 1-0 Brest | LewandowskiLEWANDOWSKI HAS GIVEN BARCELONA THE LEAD! HIS 100TH GOAL IN THE CHAMPIONS LEAGUE!pic.twitter.com/Uq95DoLj0Z— Tekkers Foot (@tekkersfoot) November 26, 2024

Robert Lewandowski dołączył do gigantów światowego futbolu

Robert Lewandowski od początku sezonu 2024/2025 jest w fenomenalnej formie. Kapitan reprezentacji Polski w lidze hiszpańskiej ma na swoim koncie już 15 bramek oraz dwie asysty, a to na pewno nie koniec. Ponadto 36-latek przeszedł do historii Ligi Mistrzów, dołączając do wąskiego grona, w którym od dłuższego czasu byli już legendarni piłkarze, czyli Cristiano Ronaldo i Lionel Messi.

Pierwszego gola w Lidze Mistrzów strzelił w meczu z Olympiakosem Pireus

Lider "biało-czerwonych" pierwszy raz w Lidze Mistrzów wpisał się na listę strzelców dokładnie 19 października 2011 roku. Wówczas Lewandowski występował jeszcze w barwach Borussi Dortmund, a rywalem niemieckiego zespołu w fazie grupowej był Olympiakos. "Lewy" w 26. minucie otrzymał podanie od Mario Goetzego i popisał się precyzyjnym strzałem prawą nogą.

Lewy nie dał szans bramkarzowi Brestu, który nie wyczuł jego zamiarów

Polski as Barcelony w meczu z Brestem przeszedł do historii. Gola numer 100 w Lidze Mistrzów zdobył bardzo szybko, bo już po dziesięciu minutach spotkania. Pedri wrzucił piłkę na pole karne. Lewandowski próbował przejąć podanie Hiszpana, ale wpadł na niego bramkarz francuskiej drużyny i powalił kapitana naszej kadry na ziemię. Sędzia podyktował rzut karny. Lewy podszedł do piłki i nie dał żadnych szans golkiperowi Brestu, który nie wyczuł jego zamiarów. Dorobek strzelecki Polaka na kluby wyglada następująco: Barcelona 14 goli, Bayern 69 goli, Borussia Dortmund 17 goli.

🎥 FC Barcelona Goal⚽️ Lewandowski pic.twitter.com/7i28JbLAB4— Barça Spaces (@BarcaSpaces) November 26, 2024

