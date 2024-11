Novak Djoković ogłosił nazwisko nowego trenera! To Andy Murray!

Iga Świątek musi dzielić się Darią Abramowicz z innymi zawodniczkami. To wielkie nazwiska, na pewno o nich słyszeliście

Novak Djoković sensacyjną wiadomość podał w mediach społecznościowych. - Graliśmy ze sobą odkąd byliśmy chłopcami. 25 lat rywalizacji, wzajemnego popychania się poza granice. Stoczyliśmy jedne z najbardziej epickich bitew w naszym sporcie. Nazywali nas zmieniaczami gry, ryzykantami, twórcami historii. Myślałem, że nasza historia może się skończyć. Okazuje się, że ma jeden ostatni rozdział. Czas, aby jeden z moich najtrudniejszych przeciwników stanął w moim narożniku. Witamy na pokładzie, trenerze Andy Murray - powiedział Djoković na opublikowanym nagraniu, na którym można obejrzeć fragmenty słynnych pojedynków Serba i Szkota. - Nie mogę się doczekać rozpoczęcia sezonu i rywalizacji w Australii z Andym, z którym przeżyłem wiele wyjątkowych chwil na australijskiej ziemi - dodał.

Novak Djoković jest 24-krotnym mistrzem turniejów Wielkiego Szlema. Na tronie lidera rankingu ATP spędził więcej tygodni niż jakikolwiek inny tenisista w historii. W minionym sezonie po olimpijskim złotem w Paryżu nie odnosił jednak większych sukcesów. Ostatnio leczył kontuzję, przez co wcześniej zakończył sezon. Triumfami w Szlemach podzielili się jego bardzo młodzi rywale - Jannik Sinner i Carlos Alcaraz.

Andy Murray wygrał trzy Szlemy i dwa złote medale olimpijskie w grze pojedynczej, a rok 2016 zakończył na szczycie rankingu ATP. Przeszedł na emeryturę po igrzyskach w Paryżu.

- Dołączę do drużyny Novaka poza sezonem, pomagając mu przygotować się do Australian Open - powiedział Andy Murray, wyjaśniając jakie będą ramy ich współpracy. - Jestem tym naprawdę podekscytowany i nie mogę się doczekać, aby spędzić czas po tej samej stronie siatki co Novak, pomagając mu osiągnąć jego cele.

Obaj legendarni tenisiści mają 37 lat i urodzili się tydzień po sobie w maju 1987 roku. Zaczęli grać ze sobą jako juniorzy i spotkali się 36 razy w profesjonalnej karierze. Bilans tej rywalizacji to 25-11 dla Serba.

He never liked retirement anyway. 🙌 pic.twitter.com/Ga4UlV2kQW— Novak Djokovic (@DjokerNole) November 23, 2024

