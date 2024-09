Jannik Sinner mistrzem US Open! Włoch pokonał Amerykanina Taylora Fritza

Jannik Sinner i Taylor Fritz zagrają w finale US Open!

Aryna Sabalenka - Jessica Pegula Kiedy finał US Open kobiet? O której godzinie?

Aryna Sabalenka mistrzynią US Open! Dramatyczny finał, Białorusinka górą!

Jannik Sinner - Taylor Fritz Kiedy finał US Open mężczyzn? O której godzinie?

Lider światowego rankingu tenisistów Włoch Jannik Sinner pokonał Amerykanina Taylora Fritza 6:3, 6:4, 7:5 w finale wielkoszlemowego turnieju US Open. Mecz o tytuł nie dostarczył wielkich emocji, a numer 1 ATP był wyraźnie lepszy. Sinner tuż przed US Open znalazł się w centrum uwagi, kiedy ujawniono, że w jego organizmie wykryto niedozwolony doping, ale sprawę długo trzymano w tajemnicy, a gwiazdor z Tyrolu został oczyszczony z zarzutów. Całe zamieszanie nie przeszkodziło mu na korcie. Sinner przez cały turniej prezentował bardzo wysoką formę i potwierdził klasę w finale.

Jannik Sinner jest pierwszym Włochem, który wygrał US Open. 23-letni Tyrolczyk pokonał Tayora Fritza, który wyszedł na kort jako pierwszy amerykański finalista singla mężczyzn US Open od 2006 roku. Tenisista z USA miał szansę doprowadzić do czwartego seta. W trzeciej partii prowadził 5:3, ale Sinner wygrał wtedy cztery gemy z rzędu, przypieczętowując zwycięstwo. Trofeum wręczył mu Andre Agassi.

Janni Sinner został zaledwie czwartym tenisistą w historii, który wygrał Australian Open i US Open w tym samym sezonie, po Matsie Wilanderze, Rogerze Federerze i Novaku Djokovicu. W 2024 r. Sinner podzielił się wielkoszlemowymi triumfami z Carlosem Alcarazem, który wygrał Roland Garros i Wimbledon.

SINNER SINNER US OPEN WINNER‼️ pic.twitter.com/i9AqTVebX7— US Open Tennis (@usopen) September 8, 2024

