Lewy kontra Iga

Pokazałem Portugalczykom zdjęcia Lewandowskiego i Świątek. Robili wielkie oczy, „kim ona jest”?

Robert Lewandowski i Iga Świątek to bez wątpienia największe gwiazdy polskiego sportu i ambasadorowie naszego kraju za granicą. On – czołowy piłkarz świata, ona – numer dwa rankingu WTA. Ja jednak postanowiłem sprawdzić, kto z nich jest bardziej rozpoznawalny za granicą. Wybrałem do tego urokliwą Portugalię. Zobaczcie WIDEO.