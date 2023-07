Iga Świątek w drodze po piąty wielkoszlemowy triumf? Przed nią niełatwa przeprawa

Kursy TOTALbet: Iga Świątek – Elina Svitolina

Iga Świątek swoją ogromną sportową klasę pokazywała już wielokrotnie, lecz na kortach Wimbledonu do tej pory z różnych względów nie była w stanie tego potwierdzić. Przypomnijmy, że do tej pory jej najlepszym wynikiem osiągniętym w Londynie był awans do czwartej rundy w 2021 roku. Trwająca obecnie edycja może być jednak pod tym względem przełomowa. Na swój sposób już jest, w końcu liderka światowego rankingu przebiła swoje osiągnięcie sprzed dwóch lat, meldując się w ćwierćfinale. Trzeba zresztą przyznać, że 22-latka zrobiła to w naprawdę imponującym stylu. Mecz 1/8 finału przeciwko Belindzie Bencic długo nie układał się po myśli Polki. To rywalka zachowała więcej zimnej krwi w pierwszym secie, wygrywając po tie-breaku. Co więcej, w drugiej odsłonie Szwajcarka miała nawet dwie piłki meczowe. Iga zdołała je jednak obronić, a następnie – po kolejnym tie-breaku – doprowadzić do remisu. Trzeci set toczył się już pod dyktando urodzonej w Warszawie zawodniczki, która finalnie zwyciężyła 6:7, 7:6, 6:3 i mogła cieszyć się z awansu do najlepszej ósemki turnieju. Nie ma przy tym wątpliwości, że trwający ponad trzy godziny thriller mocno nadszarpnął siły Świątek, dlatego dzień odpoczynku przed kolejnym starciem może okazać się kluczowy. Już we wtorek nasza najlepsza tenisistka zmierzy się z Eliną Svitoliną z Ukrainy i – przynajmniej wg TOTALbet – będzie dość wyraźną faworytką tego pojedynku. Legalny polski bukmacher potencjalny triumf Igi „wycenił” na 1.15, w przypadku jej rywalki jest to natomiast aż 5.60.

Elina Svitolina bez wątpienia będzie jednak niezwykle groźną przeciwniczką. O jej klasie przekonała się w niedzielę Victoria Azarenka, która po niemal trzygodzinnej batalii musiała uznać wyższość Ukrainki. Sklasyfikowana obecnie na 76. pozycji w rankingu WTA zawodniczka pokazała w trakcie tego meczu ogromny charakter, niejednokrotnie wychodząc z naprawdę poważnych opresji. 28-latka na londyńskich kortach od samego początku prezentuje się jednak bardzo obiecująco, eliminując wcześniej choćby legendarną Amerykankę Venus Williams (6:4, 6:3) czy jej rodaczkę Sofię Kenin (7:6, 6:2). W przeciwieństwie do Igi Świątek, awans do ćwierćfinału wciąż nie jest dla Svitoliny choćby wyrównaniem jej najlepszego występu na Wimbledonie. Przed czterema laty udało jej się bowiem awansować do półfinału tego turnieju, gdzie w dwóch setach uległa późniejszej zwyciężczyni – Simonie Halep. Nie mamy nic przeciwko, aby i w najbliższy wtorek urodzona w Odessie zawodniczka pożegnała się z trawiastymi kortami Wimbledonu po starciu z przyszłą triumfatorką w postaci Igi Świątek. Zdaniem TOTALbet jest to zresztą dość prawdopodobny scenariusz. W opinii legalnego polskiego bukmachera Polka jest bowiem nie tylko faworytką najbliższego starcia, ale i główną kandydatką do sięgnięcia po końcowy triumf.

Sonda Czy Iga Świątek wygra Wimbledon 2023? Tak Nie Nie mam zdania

Wybrane kursy TOTALbet

Zwycięzca:

Iga Świątek – 1.15 Elina Svitolina – 5.60

Dokładny wynik:

Świątek 2:0 – 1.40 Świątek 2:1 – 4.10

Svitolina 2:0 – 10.00 Svitolina 2:1 – 11.00

Iga Świątek wygra seta:

tak – 1.05 nie – 8.50

Elina Svitolina wygra seta:

tak – 2.64 nie – 1.45

Iga Świątek – Total (suma wygranych gemów w meczu):

poniżej 11.5 – 7.40 powyżej 11.5 – 1.06

poniżej 12.5 – 1.61 powyżej 12.5 – 2.17

poniżej 13.5 – 1.24 powyżej 13.5 – 3.60

