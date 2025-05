Rafael Nadal to legenda światowego tenisa. Hiszpański mistrz oficjalnie karierę zakończył w listopadzie 2024 roku. Przez lata wygrał aż w 22 wielkoszlemowych turniejach. 25 maja rozpocznie się turniej Rolanda Garrosa, akurat Nadal to ikona tej imprezy, ponieważ udawało mu się triumfować we French Open aż czternaście razy. Z tego powodu organizatorzy postanowili, że jest to znakomita okazja, aby zorganizować specjalną uroczystość, która odbędzie się w niedziele na głównym korcie - Philippe-Chantriera. Oprócz Hiszpana mają zostać uhonorowani inne gwiazdy - Francuzka Mary Pierce, a także Richard Gasquet. 38-latek zapowiedział koniec kariery po zbliżającym się turnieju na paryskich kortach.

Iga Świątek nie będzie kryła wzruszenia. Polka pojawi się na pożegnaniu legendy

Na piątkowej konferencji prasowej nie mogło zabraknąć pytania do Igi Świątek dotyczącego pożegnania Nadala. Nie jest tajemnicą, że raszynianka to wielka fanka hiszpańskiego mistrza i nie kryła, że ma w planach się pojawić na tej uroczystości.

- Naprawdę chcę to obejrzeć. Zobaczę, jak wygląda plan gier na poniedziałek. Na pewno będę płakać, więc musimy mądrze to rozegrać. Bardzo chciałabym tam być. Powinniśmy się wszyscy spotkać i uczcić Rafę i to, co zrobił dla naszego sportu. Jaką inspiracją był i nadal jest. To wiele dla mnie znaczy. Więc chciałabym tam być. Zobaczymy, jaki będzie harmonogram - przekazała.

Świątek swój pierwszy mecz na French Open rozegra w poniedziałek ze Słowaczką Rebeccą Sramkovą.