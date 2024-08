Iga Świątek zdeklasowała Arynę Sabalenkę. Białorusinka tylko narzekała, a Polka… Co za pokaz klasy [WIDEO]

Zmasowany atak na Igę Świątek przed US Open. Za to obrywa Iga Świątek [SUPER TENIS]

Rusza turniej US Open. Kolejna wielkoszlemowa impreza startuje w Nowym Jorku, a Polka będzie tam jedną z faworytek do końcowego triumfu. Iga Świątek jest gotowa do pierwszego meczu, ale zanim do niego dojdzie zanotowała już pierwszą wygraną nad Aryną Sabalenką. Wszystko w ramach specjalnej konkurencji przygotowanej przez organizatorów amerykańskiego turnieju. To była po prostu deklasacja! Białorusinka nie miał dosłownie nic do powiedzenia.

Świątek zdeklasowała Sabalenkę przed US Open

Iga Świątek, razem z innymi czołowymi tenisistkami świata, wzięła udział w wyjątkowym wyzwaniu przygotowanym przez US Open. Zawodniczki zmierzyły się w żonglowaniu piłeczkami. Oprócz Polki i Białorusinki w wyzwaniu udział wzięły Coco Gauff, Jessica Pegula, Jannik Sinner i wielu innych.

- Wiemy, że potrafią grać w tenisa, ale czy potrafią też żonglować? - zapytano na profilu US Open na Twitterze.

Gdy Aryna Sabalenka narzekała, jak mało miejsca ma na żonglowanie, Iga Świątek pokazała, jak się to robi.

Liderka światowego rankingu już wielokrotnie pokazywała, że takie zadania nie są jej straszne. Zobacz cały materiał wideo poniżej.

We know they can play tennis.But can they juggle? 🤹‍♀️🤹‍♂️ pic.twitter.com/vrdSQoVyl5— US Open Tennis (@usopen) August 24, 2024

Kiedy pierwszy mecz Igi Świątek na US Open?

Iga Świątek trafiła w losowaniu na tenisistkę, która dostała się do US Open z kwalifikacji. Polka zmierzy się z Kamillą Rachimową, która pochodzi z Rosji. Dla 22-latki będzie to kolejny start w Nowym Jorku. Najdalej zaszła w 2021 roku, awansując do trzeciej rundy.

Spotkanie Świątek – Rachimowa odbędzie się we wtorek, 27 sierpnia około godziny 18:00. Relacja na żywo z meczu odbędzie się na Sport.se.pl. Zapraszamy!