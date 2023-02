Iga Świątek zrobiła to pierwszy raz. Takiej jej nie znaliście, nie speszyła się przed kamerą

Do rocznego panowania Świątek w rankingu WTA brakuje jeszcze dwóch miesięcy, ale jest już to pewne w związku z rezygnacją Aryny Sabalenki z występu w Doha. To właśnie tam Polka będzie bronić tytułu wywalczonego przed rokiem, a Białorusinka postanowiła odpuścić wyjazd do Kataru. Dzięki temu obecna przewaga raszynianki pozwoli jej zachować fotel liderki niezależnie od wyników. Obecnie wynosi ona ponad 4 tysiące punktów i została zbudowana w dużej mierze w poprzednim fantastycznym roku. O sukcesach Świątek mówił cały świat, co przełożyło się na jej popularność. Tenisistka stara się przełożyć ją na coś więcej niż same występy na korcie i widać to po jej wyjątkowych akcjach.

Iga Świątek zrobiła to pierwszy raz. Takiej jej nie znaliście!

Świątek mocno zaangażowała się w pomoc Ukrainie, czego najlepszym przykładem było lipcowe wydarzenie "Iga Świątek i Przyjaciele dla Ukrainy", ale charytatywna działalność nie jest jedyną, w której trzykrotna triumfatorka turniejów Wielkiego Szlema odnajduje się w społecznej roli. Pod koniec stycznia ogłosiła akcję "Czytam z Igą", która ma propagować czytelnictwo wśród ludzi na całym świecie. W związku z tym wyzwaniem zobowiązała się do różnych niespodzianek, a jedną z nich są recenzje książek, które 21-latka zamierza zamieszczać w mediach społecznościowych. Bardzo szybko Polka dotrzymała słowa i opublikowała specjalne nagranie!

- Chciałabym podzielić się z wami małą recenzją, co robię po raz pierwszy w życiu! Pierwszą książką, którą przeczytałam w tym roku były 'Sycylijskie lwy' autorstwa Stefanii Auci - zaczęła Świątek. Tenisistce bardzo przypadł do gustu gatunek, bowiem jest to nowela historyczna, czyli jeden z jej ulubionych. Trochę mniej podobała jej się postać głównego bohatera i wizja autorki, która chętnie skakała w czasie. Mimo to, Iga zdecydowanie poleciła "Sycylijskie lwy" swoim fanom!

I already know how to promote the next Swiatek-Rybakina match!Just use the book blurb for Florios of Sicily:"An epic yet intimate tale of power, passion, and revenge" pic.twitter.com/fq25GW7tPC— tomera (@MjTomera) February 2, 2023

