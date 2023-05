Ile zarobił Jan Zieliński w Rzymie w deblu? ATP Rzym PREMIE Nagrody pieniężne debel

Jan Zieliński i Hugo Nys jgrają w finale debla turnieju ATP w Rzymie. Rywalami Polaka i Monakijczyka w meczu o tytuł są Holendrzy Robin Haase i Botic van de Zandschulp. Zieliński i Nys w styczniu doszli do finału Australian Open, ale potem nie odnosili już większych sukcesów.

Ile zarobił Jan Zieliński w deblu ATP Rzym PREMIE Nagrody pieniężne w deblu

Jan Zieliński pochodzi z Warszawy. Prywatnie przyjaźni się z Hubertem Hurkaczem. Dla 26-letniego Zielińskiego to siódmy w karierze finał ATP. Ma na koncie dwa triumfy, oba w hali w Metz - w 2021 roku w parze z Hubertem Hurkaczem, a w 2022 z Nysem. Za awans do finału debla w Rzymie Zieliński i Nys zarobili już 202 850 euro (do podziału). Jeżeli wygrają finał, ta premia wzrośnie do 382 420 euro.

ATP Rzym PREMIE w deblu Jakie są nagrody pieniężne w deblu w Rzymie