Ile zarobiła Iga Świątek za ćwierćfinał Indian Wells? Premie robią wrażenie!

Iga Świątek walczy w Indian Wells, gdzie premie są imponujące. Rok temu Polka znów pokazała moc, a przy okazji rozbiła bank! Iga Świątek za wygranie Indian Wells 2024 zarobiła 1,1 mln dolarów czyli ok. 4,4 mln złotych. Teraz premie są jeszcze wyższe i - co ciekawe - różnią się nieco w turniejach kobiet i mężczyzn. Do tej pory były identyczne, ale teraz panowie zarobią nieco więcej.

Indian Wells 2025 PREMIE Nagrody pieniężne

Malowniczo położony kompleks Indian Wells Tennis Garden nazywany jest tenisowym rajem. Gwiazdy z kortów zgodnie nazywają go najpiękniejszą areną zmagań w tourze. Powstał w 2000 r. niedaleko Palm Springs w Kalifornii na spalonej słońcem pustyni, z której roztacza się niesamowity widok na pobliskie góry. W 2009 r. jego właścicielem został miliarder Larry Ellison, jeden z najbogatszych ludzi na świecie. To jego ogromne nakłady finansowe sprawiły, że ten tenisowy raj stał się najbardziej nowoczesnym i luksusowym kompleksem na świecie. Turniej w Indian Wells rangą i prestiżem ustępuje tylko turniejom wielkoszlemowym.

Mistrzowie Indian Wells 2025 zgarną ponad milion dolarów, ale mistrz ATP zarobi nieco więcej niż mistrzyni WTA. Ogólny budżet premiowy imprezy w Indian Wells wynosi ponad 19 mln dol., co jest kwotą wyższą od ubiegłorocznej o blisko 8 procent. Iga Świątek za awans do ćwierćfinału Indian Wells zarobiła już 189 075 dolarów.

Indian Wells 2025 PREMIE w turnieju WTA (kobiet)

1. runda – 23 760 dolarów

2. runda – 35 260 dol.

3. runda – 60 400 dol.

4. runda – 103 225 dol.

1/4 finału – 189 075 dol.

1/2 finału – 332 160 dol.

finał - 597 890 dol.

zwycięstwo - 1 124 380 dol.

Indian Wells 2025 PREMIE w turnieju ATP (mężczyzn)

1. runda – 25 375 dolarów

2. runda – 37 650 dol.

3. runda – 64 500 dol.

4. runda – 103 225 dol.

1/4 finału – 202 000 dol.

1/2 finału – 354 850 dol.

finał - 638 750 dol.

zwycięstwo - 1 201 125 dol.

