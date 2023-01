Ile zarobiła Magda Linette w Australian Open PREMIE Dużo pieniędzy dla Polki za półfinał AO 2023

Siostry Radwańskie nie mogły nic na to poradzić. Bezlitosne fakty, ich wyczyn odszedł w zapomnienie

Iga Świątek przygotowała wielki prezent dla gwiazdy sportu. Nie mogła się powstrzymać, co za gest!

Co za gest!

Magda Linette awansowała do półfinału Australian Open 2023 po zwycięstwie 6:3, 7:5 nad Czeszką Karoliną Pliskovą, byłą liderką rankingu WTA. W półfinale nie dała już rady, przegrywając 6:7, 2:6 z Aryną Sabalenką. Tenisiści walczą w Melbourne o imponujące premie. Magda Linette za awans do półfinału zarobiła już 925 tysięcy dolarów australijskich (AUD) czyli ok. 2,77 mln złotych. Sprawdź, ile może zarobić Linette w kolejnych rundach Australian Open 2023.

Australian Open 2023 PREMIE Ile zarobiła Linette w Australian Open Nagrody pieniężne AO 2023

Magda Linette miała szansę zostać pierwszą polską singlistką w finale Australian Open w historii. Agnieszka Radwańska do 1/2 finału doszła dwukrotnie (2014 i 2016, porażki z Dominiką Cibulkovą i Sereną Williams), a Iga Świątek dokonała tej sztuki rok temu (2022, uległa Danielle Collins). - Nigdy tego nie zapomnę. Przełamałam kolejne bariery. To wspomnienie zostanie ze mną już do końca życia - mówiła wzruszona Magda Linette po awansie do półfinału.

Ile zarobiła Linette Australian Open PREMIE Nagrody pieniężne

Pula nagród w Australian Open jest rekordowa, a zgodnie z panującą od kilku lat tendencją wzrosły nie tylko wypłaty dla zwycięzców (teraz 2,975 mln AUD, a rok temu 2,875 mln). Już sam występ w I rundzie singla jest wart 106,2 tys. AUD, czyli ok. 318 tys. zł. Po awansie do II rundy premia urośnie do 158,8 tys. AUD (476 tys. zł).

Premie w turniejach singlowych Australian Open 2023

w złotówkach i dolarach australijskich (kurs 1 AUD – 3 zł)

I runda – 318 tys. zł (106 250 AUD)

II runda – 476 tys. (158 850 AUD)

III runda – 683 tys. (227 925 AUD)

IV runda – 1,01 mln (338 250 AUD)

1/4 finału – 1,66 mln (555 250 AUD)

1/2 finału – 2,77 mln (925 000 AUD)

Finalista – 4,87 mln (1 625 000 AUD)

Zwycięzca – 8,92 mln (2 975 000 AUD)

Pula rośnie, ale mistrzowie AO zgarniali już więcej

Pula nagród Australian Open jest rekordowa, ale kilka lat temu mistrzowie zgarniali już większe nagrody. To dlatego, że – zgodnie z panującą od kilku lat w tenisie tendencją – ostatnio rosły głównie premie we wcześniejszej fazie turnieju po to, żeby wesprzeć finansowo zawodników z niższych miejsc rankingowych. Tyle zgarniali mistrzowie AO: