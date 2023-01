Magda Linette - Karolina Pliskova RELACJA NA ŻYWO ONLINE Australian Open Linette - Pliskova NA ŻYWO RELACJA LIVE Magda Linette WYNIK meczu dzisiaj w nocy

Na żywo Magda Linette - Karolina Pliskova Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Magda Linette - Karolina Pliskova w 1/4 finału Australian Open. Początek spotkania o godzinie 1 w nocy polskiego czasu

Magda Linette dzisiaj w nocy zagra z Karoliną Pliskovą w ćwierćfinale Australian Open. Panie powalczą na Rod Laver Arena, głównej arenie Australian Open o godzinie 1 w nocy czasu polskiego. Bukmacherzy nieco większe szanse na zwycięstwo dają Czeszce, ale przed poprzednimi trzema spotkaniami (z Kontaveit, Aleksandrową i Garcią) Polka też nie była faworytką. Linette i Pliskova grały ze sobą już 9 razy. Wysoka Czeszka długo była prawdziwą zmorą tenisistki z Poznania, która przegrała aż 7 z 9 pojedynków z potężnie serwującą zawodniczką. Magda pokonała ją ostatnio w finałach Bille Jean King Cup w Glasgow (6:4, 6:1 w Glasgow), ale poprzednie pięć pojedynków Linette - Pliskovą zakończyło się zwycięstwami Czeszki.

Magda Linette w wieku 31 lat po raz pierwszy w karierze zagra w ćwierćfinale Australian Open. Awans wywalczyła, pokonując 7:6(3), 6:4 Francuzkę Caroline Garcią (nr 4), mistrzynię WTA Finals. – Nie wiem, co tu się przed chwilą stało. Nie mogę w to uwierzyć i aż brakuje mi słów – mówiła wzruszona i szczęśliwa Polka tuż po ostatniej piłce meczu w 4. rundzie Australian Open. Zdecydowaną faworytką była bardzo silna fizycznie Garcia, ale waleczna Linette rozmontowała jej grę, znakomicie serwując. Była dokładna i solidna, a w najważniejszych momentach zaskakiwała Francuzkę fenomenalnymi akcjami.

Magda Linette za awans do ćwierćfinału Australian Open zarobiła już bardzo dużo pieniędzy i punktów, dzięki którym czeka ją rekordowy awans w rankingu WTA. Poznanianka najwyżej w rankingu WTA była na 33. miejscu (w lutym 2020 r.). Do rywalizacji w Australian Open 2023 przystępowała na 45. pozycji. Już teraz internetowe symulacje pokazują, że tenisistka z Poznania awansuje w rankingu WTA na co najmniej 29. miejsce! Linette przyznała, że największy przełom dokonał się u niej w sferze mentalnej. Wcześniej przegrywała dużo ważnych meczów, bo w kluczowych momentach nie radziła sobie ze stresem i emocjami. Teraz imponuje spokojem. – Chyba wreszcie dojrzałam. Kiedy przychodzi trudny moment, już nie dramatyzuję tak jak wcześniej, lepiej kontroluję emocje – powiedziała Linette i zdradziła, że punktem zwrotnym był jeden z z jej meczów w turnieju w meksykańskim Tampico w październiku. – Grałam z jedną dziewczyną i kiedy sprawiała mi dużo problemów, nagle kompletnie zalałam się łzami. Moi trenerzy byli tym bardzo zaskoczeni. Poczułam wtedy, że wyrzuciłam z siebie cały ten gniew. To był ostatni raz, kiedy naprawdę straciłam panowanie nad sobą. Od tego czasu wszystko się zmieniło – wyjawiła Linette.

Mecz Magda Linette - Karolina Pliskova w ćwierćfinale Australian Open zostanie rozegrany w środę 25 stycznia 2023 r. Początek meczu Linette - Pliskova o godzinie 1 w nocy polskiego czasu (noc z wtorku na środę). Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z meczu Linette - Pliskova