Australian Open DRABINKA kobiet WYNIKI Z KIM gra Magda Linette 1/4 finału AO 2023 TERMINARZ WTA

Magda Linette nie przestaje zadziwiać! Doświadczona Polka po raz pierwszy w karierze zagra w ćwierćfinale Australian Open po zwycięstwie 7:6(3), 6:4 nad Francuzką Caroline Garcią (nr 4), mistrzynią WTA Finals. Linette znakomicie wytrzymywała szybkie tempo gry narzucane przez rywalkę i była dużo solidniejszą zawodniczką. W nagrodę zagra w 1/4 finału Australian Open. Linette kolejny mecz zagra w środę 25 stycznia 2023, a jej rywalką będzie Czeszka Karolina Pliskova (nr 31). To była liderka rankingu WTA. Największy atut wysokiej (185 cm) Pliskovej to potężny serwis, ale jest mało zwrotna i Linette będzie musiała wykorzystać jej gorszą mobilność. Czeszka awans do ćwierćfinału Australian Open wywalczyła, gromiąc 6:0, 6:4 Chinkę Shuai Zhang. Magda Linette zarobiła już w Australian Open ogromne pieniądze.

Australian Open 2023 TERMINARZ turnieju kobiet WTA

I runda - 16-17 stycznia (poniedziałek, wtorek)

II runda - 18-19 stycznia (środa, czwartek)

III runda - 20-21 stycznia (piątek, sobota)

IV runda - 22-23 stycznia (niedziela, poniedziałek)

1/4 finału - 24-25 stycznia (wtorek, środa)

1/2 finału - 26 stycznia (czwartek)

Finał - 28 stycznia (sobota)

Australian Open DRABINKA WYNIKI kobiet WTA

1/4 FINAŁU

E. Rybakina 22 - J. Ostapenko 17

J. Pegula 3 - V. Azarenka 24

---

K. Pliskova 30 - M. Linette

A. Sabalenka 5 - D. Vekic

IV RUNDA

I. Świątek 1 - E. Rybakina 22 4:6 4:6

J. Ostapenko 17 - C. Gauff 7 7:5, 6:3

---

J. Pegula 3 - B. Krejcikova 20 7:5, 6:2

V. Azarenka 24 - L. Zhu 4:6, 6:1, 6:4

---

K. Pliskova 30 - S. Zhang 23 6:0, 6:4

M. Linette - C. Garcia 4 7:6(3), 6:4

---

A. Sabalenka 5 - B. Bencic 12 7:5, 6:2

D. Vekic - L. Fruhvirtova 6:2, 1:6, 6:3

III RUNDA

I. Świątek 1 - C. Bucsa Q 6:0, 6:1

E. Rybakina 22 - D. Collins 13 6:2, 5:7, 6:2

---

K. Baindl - J. Ostapenko 17 3:6, 0:6

B. Pera - C. Gauff 7 3:6, 2:6

---

J. Pegula 3 - M. Kostyuk 6:0, 6:2

B. Krejcikova 20 - A. Kalinina 6:2, 6:3

---

M. Keys 10 - V. Azarenka 24 6:1, 2:6, 1:6

L. Zhu - M. Sakkari 6 7:6(3), 1:6, 6:4

---

V. Gracheva - K. Pliskova 30 4:6, 2:6

S. Zhang 23 - K. Volynets Q 6:3, 6:2

---

M. Linette - E. Alexandrova 19 6:3, 6:4

L. Siegemund - C. Garcia 4 6:1, 3:6, 3:6

---

A. Sabalenka 5 - E. Mertens 26 6:2, 6:3

C. Giorgi - B. Bencic 12 2:6, 5:7

---

N. Parrizas Diaz - D. Vekic 2:6, 2:6

L. Fruhvirtova - M. Vondrousova 7:5, 2:6, 6:3

II RUNDA

I. Świątek 1 - C. Osorio 6:2, 6:3

C. Bucsa Q - B. Andreescu 2:6, 7:6(7), 6:4

---

E. Rybakina 22 - K. Juvan 6:2, 6:1

K. Muchova - D. Collins 13 7:6(1), 2:6, 6:7(6-10)

---

C. McNally - K. Baindl 1:6, 6:7(4)

A. Bondar - J. Ostapenko 17 6:7(5), 7:5, 0:6

---

Q. Zheng 29 - B. Pera 4:6, 4:6

E. Raducanu - C. Gauff 7 3:6, 6:7(4)

---

J. Pegula 3 - A. Sasnovich 6:2, 7:6(5)

O. Gadecki WC - M. Kostyuk 2:6, 1:6

---

B. Krejcikova 20 - C. Burel Q 6:4, 6:1

A. Kalinina - P. Kvitova 15 7:5, 6:4

---

M. Keys 10 - X. Wang 6:3, 6:2

N. Podoroska - V. Azarenka 24 1:6, 0:6

---

J. Teichmann 32 - L. Zhu 2:6, 2:6

D. Shnaider Q - M. Sakkari 6 6:3, 5:7, 3:6

---

V. Gracheva - L. Stefanini Q 6:3, 6:1

Y. Putintseva - K. Pliskova 30 0:6, 5:7

---

S. Zhang 23 - P. Martic 6:3, 6:3

K. Volynets Q - V. Kudermetova 9 6:4, 2:6, 6:2

---

A. Kontaveit 16 - M. Linette 6:3, 3:6, 4:6

T. Townsend WC - E. Alexandrova 19 6:1, 2:6, 3:6

---

I. Begu 27 - L. Siegemund 7:5, 5:7, 3:6

L. Fernandez - C. Garcia 4 6:7(5), 5:7

---

A. Sabalenka 5 - S. Rogers 6:3, 6:1

L. Davis - E. Mertens 26 4:6, 3:6

---

A. Schmiedlova Q - C. Giorgi 4:6, 3:6

C. Liu - B. Bencic 12 6:7(3), 3:6

---

N. Parrizas Diaz - A. Potapova 6:3, 6:2

D. Vekic - L. Samsonova 18 6:3, 6:0

---

K. Birrell WC - L. Fruhvirtova 3:6, 2:6

M. Vondrousova - O. Jabeur 2 6:1, 5:7, 6:1

I RUNDA

I. Świątek 1 - J. Niemeier 6:4, 7:5

P. Udvardy - C. Osorio 4:6, 1:6

---

C. Bucsa Q - E. Lys Q 2:6, 6:0, 6:2

B. Andreescu - M. Bouzkova 25 6:2, 6:4

---

E. Rybakina 22 - E. Cocciaretto 7:5, 6:3

K. Juvan - S. Janicijevic Q 7:5, 6:1

---

L. Tsurenko Q - K. Muchova 2:6, 1:6

A. Kalinskaya - D. Collins 13 5:7, 7:5, 4:6

---

L. Pigossi - C. McNally 5:7, 1:6

K. Rakhimova - K. Baindl 5:7, 7:6(8) 1:6

---

A. Bondar - A. Bogdan 6:2, 2:6, 6:3

D. Yastremska - J. Ostapenko 17 4:6, 2:6

---

Q. Zheng 29 - D. Galfi 6:0, 6:2

B. Pera - M. Uchijima WC 2:6, 6:3, 6:1

---

E. Raducanu - T. Korpatsch 6:3, 6:2

K. Siniakova - C. Gauff 7 1:6, 4:6

---

J. Pegula 3 - J. Cristian 6:0, 6:1

B. Fruhvirtova Q - A. Sasnovich 5:7, 2:6

---

P. Kudermetova Q - O. Gadecki WC 5:7, 1:6

M. Kostyuk - A. Anisimova 28 6:3, 6:4

---

B. Krejcikova 20 - S. Bejlek Q 6:3, 6:1

T. Gibson WC - C. Burel Q 3:6, 4:6

---

C. Vandeweghe Q - A. Kalinina 3:6, 1:6

A. Van Uytvanck - P. Kvitova 15 6:7(3), 2:6

---

M. Keys 10 - A. Blinkova 6:4, 3:6, 6:2

X. Wang - S. Hunter WC 7:6(2), 6:4

---

L. Jeanjean - N. Podoroska 0:6, 3:6

S. Kenin - V. Azarenka 24 4:6, 6:7(3)

---

J. Teichmann 32 - H. Dart 7:5, 6:1

L. Zhu - R. Marino 6:2, 6:4

---

K. Kucova - D. Shnaider Q 6:7(6), 5:7

Y. Yuan - M. Sakkari 6 1:6, 4:6

---

D. Kasatkina 8 - V. Gracheva 1:6, 1:6

L. Stefanini Q - T. Maria 3:6, 7:5, 6:4

---

S. Cirstea - Y. Putintseva 6:2, 4:6, 3:6

X. Wang - K. Pliskova 30 1:6, 3:6

---

S. Zhang 23 - P. Tig 6:1, 4:6, 6:0

P. Martic - V. Golubic 6:3, 6:4

---

K. Volynets Q - E. Rodina 6:3, 6:2

M. Zanevska - V. Kudermetova 9 2:6, 6:7(4)

---

A. Kontaveit 16 - J. Grabher 6:2, 6:3

M. Sherif - M. Linette 5:7, 1:6

---

D. Parry WC - T. Townsend WC 1:6, 1:6

Y. Bonaventure - E. Alexandrova 19 2:6, 1:6

---

I. Begu 27 - S. Zheng 3:6, 7:6(1), 6:2

L. Bronzetti - L. Siegemund 6:2, 4:6, 3:6

---

L. Fernandez - A. Cornet 7:5, 6:2

K. Sebov Q - C. Garcia 4 3:6, 0:6

---

A. Sabalenka 5 - T. Martincova 6:1, 6:4

A. Hartono Q - S. Rogers 4:6, 3:6

---

L. Davis - D. Kovinic 1:6, 7:5, 6:1

G. Muguruza - E. Mertens 26 6:3, 6:7(3), 1:6

---

M. Trevisan 21 - A. Schmiedlova Q 3:6, 2:6

A. Pavlyuchenkova - C. Giorgi 0:6, 1:6

---

C. Liu - M. Brengle 6:3, 6:4

V. Tomova - B. Bencic 12 1:6, 2:6

---

B. Haddad Maia 14 - N. Parrizas Diaz 6:7(11), 2:6

S. Stephens - A. Potapova 6:7(2), 4:6

---

D. Vekic - O. Selekhmeteva Q 6:2, 2:6 7:6(7)

J. Paolini - L. Samsonova 18 2:6, 4:6

---

K. Kanepi 31 - K. Birrell WC 6:3, 6:7(4), 1:6

L. Fruhvirtova - J. Fourlis WC 6:0, 6:4

---

A. Riske-Amritraj - M. Vondrousova 7:5, 1:6, 4:6

T. Zidansek - O. Jabeur 2 6:7(8), 6:4, 1:6