Magda Linette nie przestaje zadziwiać. Polska tenisistka po raz pierwszy w karierze zagra w ćwierćfinale Australian Open po zwycięstwie 7:6(3), 6:4 nad Francuzką Caroline Garcią (nr 4), mistrzynią WTA Finals. Linette znakomicie wytrzymywała szybkie tempo gry narzucane przez rywalkę i była dużo solidniejszą zawodniczką. W nagrodę zagra w 1/4 finału Australian Open. Zarobiła już w Melbourne bardzo dużo pieniędzy i punktów, dzięki którym czeka ją rekordowy awans w rankingu WTA.

Magda Linette CHŁOPAK MĄŻ Czy Magda Linette ma chłopaka?

Czy Magda Linette ma chłopaka? Tenisistka z Poznania ponad 2 lata temu na stronie WTA potwierdziła, że od 2018 roku tworzy szczęśliwy związek z Izo Zuniciem. Chorwacki trener pracował z Linette od wielu lat. Ostatnio jednak z Magdą na turnieje jeździ Mark Gellard, współpracownik Zunicia. - Praca, którą wykonałam wcześniej z Izu, była absolutnie kluczowa - podkreśla Magda Linette w rozmowie z serwisem WTA. Z Chorwatem Polka pracowała od 2013 roku. - Dzięki niemu awansowałam z 290. na 55. miejsce, co kosztowało go dużo pracy i poświęceń. Nie wiem czy bez niego udałoby mi się osiągnąć to, co osiągnęłam - dodaje Linette.

Magda Linette zakochana! Kim jest chłopak tenisistki? ZDJĘCIA

Jak zaczęła się miłość Magdy Linette i Izo Zunicia? - Kiedy to się zaczęło, powiedzieliśmy sobie, że jeżeli chcemy być parą, nie ma mowy, żeby wciąż był moim trenerem - wspominała Polka. - Od razu wiedzieliśmy, że musimy to rozdzielić. Izu za bardzo zależało na naszej relacji poza kortem, nie chciał żeby przez tenis to mogło się popsuć. Miał odwagę, żeby się wycofać i pozwolić Markowi przejąć stery. Teraz mam spokój i poza kortem jestem bardzo szczęśliwa. Izo wspiera mnie w każdej sytuacji. Mogę skupić się na wskazówkach Marka i tenisie.

SEKSOWNA Magda Linette w bikini na rajskiej plaży [ZDJĘCIA]

Ile naprawdę zarabiają skoczkowie narciarscy?

Posłuchaj o szokujących różnicach w stawkach zawodników!