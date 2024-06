Jasmine Paolini zaskoczy Igę Świątek w finale?! Słynny Mats Wilander nie wyklucza sensacji!

Iga Świątek i Jasmine Paolini grały ze sobą wcześniej dwa razy. Polka wygrała oba te spotkania, ale to było już dawno temu - 6:2, 6:1 w Pradze w 2018 r., a potem 6:3, 6:0 w 1. rundzie US Open 2022. Włoszka ma 28 lat i tylko 163 cm wzrostu. Jest bardzo szybka i waleczna, ma nieprzyjemny mocny forhend. Na korcie imponuje solidnością, dobrą defensywą i grą z kontry. - Dawno nie grałam z Jasmine, więc będę musiała zobaczyć, jak ona teraz gra i przygotować się taktycznie - powiedziała Iga Świątek, która znana jest z tego, że świetnie prezentuje się w finałach. Wygrała 21 z 25 meczów o tytuł w głównym cyklu.

Mars Wilander przed finałem Roland Garros: Iga Świątek faworytką, ale...

To może mieć kluczowe znaczenie. Iga Świątek finały wielkich turniejów zaczyna zazwyczaj fenomenalnie, wywierając niesamowitą presję na rywalce. A Jasmine Paolini po raz pierwszy zagra w wielkoszlemowym finale. Czy poradzi sobie ze związanym z tym stresem?

- Myślę, że Paolini poświęci może od pięciu do dziesięciu minut na zrozumienie, co ma zrobić w tym finale i od tego momentu będzie musiała grać jeszcze bardziej agresywnie niż w poprzednich meczach - analizuje Mats Wilander, były lider rankingu ATP i 7-krotny mistrz Szlemów, obecnie ekspert Eurosportu. - Będzie musiała być bardziej agresywna niż w jakimkolwiek innym meczu w całym swoim życiu. To bardzo, bardzo trudna sytuacja, gdy nie masz dobrego serwisu i nie zdobywasz łatwo punktów, a ona po raz pierwszy jest w finale. Ale kto wie? Może zanim skończy karierę, wygra ze dwa Szlemy. Może nie widzieliśmy jeszcze tego, co najlepsze w karierze Paolini - zastanawia się słynny Szwed.

Mats Wilander zwraca na atuty Jasmine Paolini, które mogą okazać się ważne w finałowym starciu z Igą Świątek. - Paolini ma dobry forhend, potrafi też naprawdę dobrze przewidywać kierunki uderzeń. Bardzo dobrze rozumie grę. Ma dużo pewność siebie, której być może nie miała aż do teraz, gdy skończyła 28 lat. Ale zawsze dobrze rozumiała grę bo tego się nie uczy z dnia na dzień i myślę, że ona potrafi odczytać grę Igi na korcie ziemnym. Nadal nie można powiedzieć, że ma szansę wygrać, ale w finałach French Open wydarzyło się już wiele dziwnych rzeczy - dodał Wilander, ekspert Eurosportu.

Gdzie oglądać finał Iga Świątek - Jasmine Paolini? O której godzinie?

Mecz Iga Świątek - Jasmine Paolini w finale Roland Garros 2024 zostanie rozegrany w sobotę 8 czerwca. Początek finału kobiet o godzinie 15. Transmisje TV z Roland Garros 2024 na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze. Finał kobiet Świątek - Paolini obejrzeć można na antenie Eurosportu 1 i TVN.