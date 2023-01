Jeden z faworytów Australian Open musiał się wycofać! Pokazał, co mu wyciągnięto z nogi, ohyda

Australian Open to jeden z czterech najważniejszych turniejów w sezonie tenisowym. Wielkoszlemowa impreza niemal rozpoczyna cały sezon, bowiem przed nią rozgrywa się niewiele turniejów. Udany start zanotował już m.in. Hubert Hurkacz (ATP 11) który pokonał Pedro Martineza (ATP 60) w meczu pierwszej rundy. Podobne powody do radości ma także jeden z faworytów, Rafa Nadal (ATP 2), który także przebrnął już przez pierwszą rundę. Niestety, nie wszyscy mieli tyle szczęścia – wymieniany także jako jeden z kandydatów do zwycięstwa Nick Kyrgios (ATP 21) odniósł kontuzję i musiał się wycofać. Australijczyk pokazał, co lekarze wyciągnęli z jego nogi. Wygląda to wprost obrzydliwie!

Kyrgios pokazał ohydne zdjęcie po kontuzji

Według bukmacherów faworytem do zwycięstwa w Australian Open 2023 jest Novak Djoković (ATP 5), który wrócił do rywalizacji w Melbourne po tym, jak w 2022 roku nie został wpuszczony do Australii (wcześniej wygrał ten turniej trzy razy z rzędu). Kolejnymi kandydatami do zwycięstwa mają być Daniił Miedwiediew (ATP 8), wspomniany Rafael Nadal i właśnie Nick Kyrgios, co jest o tyle ciekawe, że Australijczyk nie łapie się nawet do pierwszej dwudziestki rankingu. Wiadomo już jednak, że na zwycięstwo nie ma on szans.

Tuż przed startem 27-latek ogłosił, że musi się wycofać z powodu kontuzji. Później, na swoim profilu na Instagramie, Kyrgios pokazał, co lekarze wyciągnęli z jego kolana podczas drenażu. – mały wgląd w to, co znajdowało się w moim kolanie – podpisał Australijczyk zdjęcie, na którym widać coś, co może przypominać krwawą galaretkę.