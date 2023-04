Jerzy Janowicz utonął w gratulacjach. Nadeszła dla niego kolejna wielka i piękna chwila

Na kolejne wybitne osiągnięcia w tenisie Jerzy Janowicz nie ma już raczej szans. Choć w sporcie nigdy nie można nikogo skreślać, to nic nie zapowiada tego, by łodzianin miał jeszcze raz podjąć próbę wdrapania się na szczyt światowych list. Nic więc dziwnego, że "Jerzyk" poszukuje nowych wyzwań w swoim życiu. Od jakiegoś czasu coraz więcej fanów zyskuje dynamiczna wersja gry przypominającej tenisa - padel. Również Janowicz dał się namówić na rozpoczęcie przygody z "tenisem w klatce". Jak się okazało, szybko osiągnął pierwszy znaczący sukces, a pod jego zdjęciem na Instagramie pojawiła się lawina komentarzy, w których fani prześcigali się w gratulacjach dla sportowca. Z pewnością znowu zrobiło mu się bardzo miło!

Fani Rafaela Nadala będą zrozpaczeni. Kolejna fatalna wiadomość, idol Igi Świątek musiał to przekazać

Wielki sukces Janowicza. Zagra na igrzyskach

Choć padel oficjalnie nie jest dyscypliną olimpijską, to Jerzy Janowicz znalazł furtkę, by wystąpić na igrzyskach. Okazało się bowiem, że rozgrywki w tym sporcie będą częścią Igrzysk Europejskich organizowanych w Krakowie. Sam Janowicz wygrał prestiżowy turniej i dzięki temu uzyskał wraz z partnerem promocję do zmagań międzynarodowych. "Let's go! Udało się wygrać drugi turniej padlowy" - zaczął wpis na portalu społecznościowym Janowicz. "Zakwalifikowaliśmy się do Igrzysk Europejskich w Krakowie. Fajna przygoda" - dodał dalej.

Kolejne problemy wielkiej rywalki Igi Świątek. Walczy o dobre imię i powrót do gry, wciąż napotyka trudności

Ogromne gratulacje dla Janowicza

W komentarzach wielu fanów od razu zaczęło gratulować znanemu sportowcowi osiągnięcia. "Ten jak się rozpędził. Gratki!" - napisał choćby znany szczególnie wśród fanów MMA Łukasz "Juras" Jurkowski. "Gratuluję", "Brawo!", "Brawooooo" - czytamy w innych wpisach kibiców. Co ciekawe na zdjęcie "Jerzyka" zareagowała jego życiowa partnerka. Znana również z tenisowych kortów Marta Domachowska zamieściła trzy ikonki serduszek, dając dowód wsparcia i miłości dla ukochanego.