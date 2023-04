Kolejne problemy wielkiej rywalki Igi Świątek. Walczy o dobre imię i powrót do gry, wciąż napotyka trudności

Iga Świątek wskoczyła do Porsche i pokonała rywalki! Polka już wygrała w Stuttgarcie! WIDEO

Simona Halep to jedna z najlepszych zawodniczek w tenisowym tourze ostatnich lat. W 2018 roku wygrała Roland Garros, a rok później triumfowała w Wimbledonie, a łącznie sięgnęła po 24 tytuły WTA. Polscy kibice z pewnością kojarzą ją choćby ze starć z Igą Świątek, z którą zdążyła zmierzyć się już czterokrotnie, a zawodniczki podzieliły się zwycięstwami po równo. Po raz ostatni zagrały przeciwko sobie w 2022 roku w Indian Wells i wówczas, w półfinale tej imprezy, lepsza była Polka. Kilka miesięcy później natomiast świat Rumunki runął po informacji, że otrzymała pozytywny wynik testu antydopingowego.

Simona Halep stara się wrócić na kort

Halep od razu zapewniła, że jest niewinna i zapowiedziała walkę o oczyszczenie z zarzutów. W jej krwi znaleziono Roxadustat, lek przeciwko anemii. W grudniu jeden z rumuńskich sędziów pracujących w Trybunale Arbitrażowym ds. Sportu ujawnił, że zakazana substancja trafiła do organizmu Halep poprzez zanieczyszczony suplement diety. Jednakże to nie wszystko i Halep musi udowodnić brak zaniedbania ze swojej strony.

Kilka miesięcy później sprawa wciąż jednak nie została wyjaśniona. Były trener Halep, Firicel Tomai, przekazał, że proces w sprawie Halep był już przekładany. – Proces miał się odbyć do tej pory dwa razy, ale został przełożony z różnych powodów, zażądano badania laboratoryjnego – cytuje słowa trenera portal prosport.ro. Najnowszy termin procesu w sprawie Halep to 30 kwietnia. Rumunka ostatni mecz zagrała natomiast 29 sierpnia 2022 roku, przegrywając niespodziewanie z Darią Snigur w I rundzie US Open.