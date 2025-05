Jessica Pegula wypaliła o szansach Igi Świątek na obronę tytułu: Teraz jest więcej faworytek!

To ciekawe, ponieważ oczywiście przez ostatnie kilka lat dominowała na mączce, zawsze była znana jako niesamowita zawodniczka na tej nawierzchni - stwierdziła Jessica Pegula. - Mam na myśli, że w zeszłym roku wygrała Madryt, Rzym i French Open, a to szalona statystyka. Wiem, że może w tym roku nie miała takich samych wyników. Jednak to wymaganie zbyt wiele, by robiła dokładnie to samo, co poprzednio. Gdy zaczynasz dużo wygrywać, robi się problem, bo ludzie oczekują więcej. A nie jest łatwo po prostu powtórzyć naprawdę dobre wyniki. Dlatego to będzie interesujące. Myślę, że to jej najniższe rozstawienie od dłuższego czasu. To oznacza, że może wcześniej wpaść na kogoś z czołowej czwórki rozstawionych w drabince. Myślę, że wciąż jest faworytką ze względu na to, jak dobrze grała w tym turnieju przez tak długi czas. Jednak myślę, że teraz jest o wiele więcej faworytek niż w ostatnich kilku latach na mączce.