Świątek komentuje gładki awans do kolejnej rundy: Muszę być czujna, ale wejdę w ćwierćfinał z dobrą energią

To znaczy, że sprawa Igi Świątek dobiega końca i to w sposób, jakiego życzyła sobie Polka. Iga po przedstawieniu mnóstwa dowodów niewinności i świadczących o fabrycznym zanieczyszczeniu leku nasennego mogła oczekiwać tylko takiej decyzji – to znaczy, że przyjęcie środka nastąpiło nieświadomie i nie z jej winy (choć za samo znalezienie się zakazanego środka w organizmie i tak musi odpowiadać, w myśl reguł antydopingu w sporcie zawodowym; stąd formalne zawieszenie Igi).

Komunikat WADA ws. Igi Świątek:

Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) potwierdza, że ​po gruntownym przeglądzie nie złoży apelacji do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS) w sprawie polskiej tenisistki Igi Świątek, u której w sierpniu 2024 r. wykryto trimetazydynę (TMZ), substancję zabronioną. 28 listopada Międzynarodowa Agencja ds. Uczciwości w Tenisie (ITIA), niezależny organ, który realizuje programy antydopingowe w imieniu Międzynarodowej Federacji Tenisowej, ogłosiła, że ​​pani Świątek zgodziła się na miesięczny okres dyskwalifikacji po tym, jak ITIA ustaliła, że ​​jej pozytywny wynik testu na TMZ został spowodowany przez zanieczyszczony produkt z melatoniną, który jest regulowany jako lek w Polsce i pochodził z renomowanej apteki w tym kraju. WADA przeprowadziła pełny przegląd akt sprawy związanych z decyzją ITIA, którą otrzymała 29 listopada. Eksperci naukowi WADA potwierdzili, że konkretny scenariusz skażenia melatoniny, przedstawiony przez sportowca i zaakceptowany przez ITIA, jest prawdopodobny i że nie ma żadnych podstaw naukowych, aby go zakwestionować w CAS. Ponadto WADA zwróciła się o poradę do zewnętrznego doradcy prawnego, który uznał, że wyjaśnienie skażenia sportowca było dobrze udokumentowane, że decyzja ITIA była zgodna ze Światowym Kodeksem Antydopingowym i że nie było uzasadnionych podstaw, aby odwołać się od niej do CAS.

