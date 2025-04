i Autor: Paweł Skraba Kamil Majchrzak

Zaskakujący zbieg okoliczności

Kamil Majchrzak niczym Novak Djoković! To nie żart, tylko Serb dokonał tego wcześniej

Kamil Majchrzak ma za sobą bardzo udane tygodnie. Polak dotarł do półfinału turnieju ATP 250 w Marrakeszu, a następnie wygrał challangera w Madrycie! W finale wygrał on z Marinem Ciliciem, w przeszłości 3. zawodnikiem świata i triumfatorem US Open z 2014 roku. Okazuje się, że tą wygraną Majchrzak dokonał czegoś, co wcześniej udało się tylko... Novakovi Djokoviciowi, choć trzeba było się nagimnastykować, żeby znaleźć tę zależność.