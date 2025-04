i Autor: Marcin Gadomski/SE Kamil Majchrzak

Braaawo!

Ogromny sukces! Kamil Majchrzak pokonał mistrza US Open! Wygrał turniej w Madrycie

Wielki sukces Kamila Majchrzaka w Madrycie. Polski tenisista wygrał turniej rangi ATP Challenger w stolicy Hiszpanii. W wielkim finale czekało go ogromne wyzwanie – mecz z Marinem Ciliciem, mistrzem US Open z 2014 roku. Po trzysetowym boju górą był Polak, który w nowym rankingu ATP wróci do czołowej setki.