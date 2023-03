Kibice będą wniebowzięci! Wielki powrót Świątek! Co za skład, rywalki już w strachu

Są powody do obaw?

Polki w ramach kwalifikacji do turnieju finałowego o Puchar Billie Jean King zagrają na wyjeździe z Kazachstanem w dniach 14-15 kwietnia. Kapitan reprezentacji Dawid Celt w piątek ogłosił skład biało-czerwonych na tę potyczkę - w kadrze znalazły się Iga Świątek, Magda Linette, Magdalena Fręch, Weronika Falkowska i Alicja Rosolska!

Iga Świątek w składzie reprezentacji Polski na mecz z Kazachstanem

- Drużyna Kazachstanu jest bardzo trudnym rywalem. Dysponuje naprawdę mocnym składem w postaci świetnie dysponowanej w tym roku Jeleny Rybakiny, która jest w Top 10 rankingu WTA, a także doświadczonej i bardzo niewygodnej przeciwniczki szczególnie na kortach ziemnych, czyli Julii Putincewej. Do tego mają świetną deblistkę Annę Danilinę, finalistkę ubiegłorocznego Australian Open. No i przede wszystkim będą grać u siebie, także przed nami spore wyzwanie, ale zrobimy wszystko, żeby jak najlepiej się do tego meczu przygotować i powalczyć o zwycięstwo - powiedział Celt.

Mecz Kazachstan - Polska w dniach 14-15 kwietnia w Astanie

W składzie powołanym przez kapitan Jarosławę Szwedową na mecz w Astanie znalazły się Jelena Rybakina (10. w rankingu WTA), Julia Putincewa (42.), Anna Danilina (25. w deblowym rankingu WTA), Gozal Ainitdinowa (479. w singlu, 333 w deblu), Żanel Rustemowa (973. w deblu) i Arużan Sagandikowa (1161. w singlu). - Do spotkania Billie Jean King Cup jest jeszcze miesiąc. Bardzo wierzę, że ten skład powołany przeze mnie się nie zmieni i będziemy mogli do tego meczu w Kazachstanie przystąpić w najmocniejszym zestawieniu. Ale też zdaję sobie sprawę, że przed dziewczynami jeszcze wiele pojedynków w turniejach i pewne rzeczy mogą się jeszcze po drodze zmienić - przyznał Celt.