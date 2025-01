Iga Świątek zabrała głos po porażce! To dlatego odpadła z Australian Open!

Aryna Sabalenka i Madison Keys zagrają w finale Australian Open. Marzyliśmy o innym składzie finału, ale Iga Świątek uległa Amerykankce 7:5, 1:6, 6:7(8-10), mimo, że tuż przed super tie-breakiem miała piłkę meczową przy własnym serwisie. Wcześniej Sabalenka pokonała swoją hiszpańską przyjaciółkę Paulę Badosę. Madison Keys po raz pierwszy zagra w finale Australian Open, a broniąca tytułu Aryna Sabalenka wygrała turniej w Melbourne w latach 2023 i 2024. Teraz celuje w trzeci z rzędu triumf.

Aryna Sabalenka i Madison Keys w finale Australian Open zagrają ze sobą już po raz szósty. Bilans tej rywalizacji to 4-1 dla Białorusinki, która wygrała trzy ostatnie mecze, kolejno 6:2, 6:4 na Wimbledonie 2023, 0:6, 7:6, 7:6 na US Open 2023 i 6:4, 6:3 pod koniec poprzedniego sezonu w Pekinie. Sabalenka i Keys powalczą też o gigantyczną premię finansową - 3,5 mln dolarów australijskich czyli ok. 8,9 mln złotych.

Kiedy finał Sabalenka - Keys O której godzinie finał kobiet Australian Open

Finał Australian Open kobiet Aryna Sabalenka - Madison Keys zostanie rozegrany w sobotę 25 stycznia 2025. Początek finału Sabalenka - Keys o godzinie 9.30 polskiego czasu. Transmisja TV na Eurosporcie 1 oraz online na platformie MAX.

