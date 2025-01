Iga Świątek - Madison Keys RELACJA NA ŻYWO WYNIK meczu Półfinał Australian Open

Na żywo Iga Świątek - Madison Keys Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Madison Keys w półfinale Australian Open. Początek rywalizacji ok. godziny 11 polskiego czasu, po zakończeniu półfinału Aryna Sabalenka - Paula Badosa

Iga Świątek i Madison Kesy już w czwartek zagrają w półfinale Australian Open. Polka awans do 1/2 finału wywalczyła po zwycięstwie 6:1, 6:2 nad Amerykanką Emmą Navarro i raz drugi w karierze powalczy o finał turnieju wielkoszlemowego w Melbourne. Poprzednio zrobiła to w 2022 r., ale uległa wtedy wyraźnie Danielle Collins. Iga Świątek do półfinału tegorocznej edycji Australian Open awansowała w wielkim stylu, przegrywając zaledwie 14 gemów - średnio 2,8 na spotkanie! Tylko trzy zawodniczki w historii straciły ich mniej i były to same legendy - Maria Szarapowa, Steffi Graf i Monica Seles.

Iga Świątek i Madison Keys w półfinale Australian Open zagrają ze sobą już po raz szósty. Bilans tej rywalizacji to 4-1 dla Polki. Świątek ograła Keys aż cztery razy, ale trzykrotnie pokonała Amerykankę na mączce (dwa razy w Rzymie i raz w Madrycie), a raz była górą na wolnym korcie twardym w Indian Wells. Kiedy panie spotkały się na bardzo szybkim korcie w Cincinnati, górą była Amerykanka - 6:3, 6:4 w 2022 r. - Wtedy dosłownie mnie zabiła - uśmiechała się Świątek. - Na szybkich kortach potrafi świetnie wykorzystywać swoją siłę fizyczną.

Doświadczona Madison Keys to jedna z najsilniejszych fizycznie tenisistek w tourze. Ma bardzo mocny płaski serwis, potężnie też returnuje. Kiedy ma czas, potrafi generować niesamowicie szybkie i płaskie uderzenia. Dlatego Iga Świątek będzie musiała zmuszać ją do ruchu, wywierając presję i dobrze kontrolując głębokość uderzeń. Kluczowy też będzie serwis Polki.