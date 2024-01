Kiedy finał Australian Open Sinner - Miedwiediew O której godzinie finał mężczyzn ATP

Novak Djoković naprawdę dawno nie przeżył czegoś takiego. To koniec, został zdemolowany

Jannik Sinner kontra Daniił Miedwiediew w finale Australian Open 2024. Włoch i Rosjanin prezentowali wysoką formę, ale ten skład finału i tak jest niespodzianką. Przede wszystkim brak w meczu o tytuł Novaka Djokovicia jest sensacją, w końcu Serb to 10-krotny mistrz Szlema w Melbourne. Jednak w tym turnieju grał znacznie poniżej swojego poziomu, co młody Sinner bezlitośnie wykorzystał. Pokonał Djokovicia już trzeci raz w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Jannik Sinner i Daniił Miedwiediew w finale Australian Open 2024 zagrają ze sobą już po raz dziesiąty. Bilans tej rywalizacji jest korzystny dla Rosjanina - 6-3. Jednak trzy ostatnie mecze wygrał Sinner, ostatnio 6:3, 6:7, 6:1 w ATP Finals 2023 w Turynie. Doświadczenie przemawia po stronie 27-letniego Rosjanina, mistrza US Open 2021, byłego lidera rankingu ATP. Jednak 22-letni Włoch zrobił ostatnio ogromne postępy. Poza tym w drodze do finału spędził na korcie dużo mniej czasu niż Miedwiediew. Zwycięzca zgarnie premie w wysokości 3,15 mln dolarów australijskich (ok. 8,38 mln złotych).

Mecz Jannik Sinner - Daniił Miedwiediew w finale Australian Open 2024 zostanie rozegrany w niedzielę 28 stycznia. Początek finału Sinner - Miedwiediew o godzinie 9.30 polskiego czasu. Transmisja TV na antenie Eurosportu 1 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.