Kiedy finał Rybakina - Kvitova O której godzinie finał Miami Open kobiet WTA

Jelena Rybakina i Petra Kvitova zagrają w finale Miami Open 2023. Reprezentantka Kazachstanu w półfinale pokonała 7:6(3), 6:4 Amerykankę Jessicę Pegulę. Czeszka ograła 7:5, 6:4 Rumunką Soranę Cirsteę. Rybakina może zgarnąć "słoneczny dublet". W marcu triumfowała w Indian Wells. Teraz zagra o tytuł w Miami Open.

Jelena Rybakina i Petra Kvitova grały ze sobą dwa razy, a bilans tej rywalizacji to remis 1-1. W poprzednim sezonie górą była Czeszka, która ograła mistrzynię Wimbledonu 7:6, 6:4 w Ostrawie. Na początek 2023 roku Rybakina zrewanżowała się Kvitovej w Adelajdzie, wygrywając 6:3, 7:5. Mistrzyni Miami Open zgarnie 1000 pkt i aż 1,26 mln dolarów. Rybakina w marcu triumfowała w Indian Wells. W finale pokonała 7:6(11), 6:4 Arynę Sabalenkę, rewanżując się Białorusince za porażkę w finale Australian Open.

Jelena Rybakina zajmuje 7. miejsce w rankingu, ale jej pozycja jest mocno zaniżona przez to, że nie przyznawano punktów za Wimbledon, gdzie pochodząca z Rosji tenisistka rok temu sprawiła sensację, pokonując w finale Ons Jabeur i sięgając po pierwszy wielkoszlemowy triumf w karierze. Reprezentuje Kazachstan, ale jest praktycznie Rosjanką. Urodziła się w Moskwie i do 2018 r. reprezentowała Rosję. Potem Kazachstan złożył jej propozycję. Obiecał wsparcie finansowe za reprezentowanie tego państwa. Rybakina zgodziła się i dzięki temu mogła zostać mistrzynią Wimbledonu. Jej największy atut to potężny płaski serwis.

Petra Kvitova to dwukrotna mistrzyni Wimbledonu. W grudniu 2016 r przeżyła prawdziwy horror. Czeska gwiazda została zaatakowana w jej własnym domu. Rabuś zapukał do drzwi, a gdy tenisistka wpuściła go do środka, przystawił jej nóż do gardła i groził, że ją zabije. Kiedy Kvitova próbowała się bronić, napastnik poważnie zranił jej lewą dłoń (tenisistka jest leworęczna), uszkadzając ścięgna i nerwy. Czeszka przeszła skomplikowaną operację. - To jest jak piękna bajka - mówiła wzruszona Kvitova, gdy w czerwcu 2017 r., krótko po powrocie na kort, wygrała turniej WTA w Birmingham. - Od początku mówiłam, że nie walczę o to, żeby znów grać w tenisa, ale żeby znowu wygrywać - podkreślała Czeszka, która przez długie lata toczyła pamiętne boje z Agnieszką Radwańską, a bilans tej rywalizacji to 8-5 dla Kvitovej. Obecnie leworęczna i potężnie serwująca tenisistka zajmuje 12. miejsce w rankingu i wraca do wysokiej formy.

Mecz Jelena Rybakina - Petra Kvitova w finale Miami Open zostanie rozegrany w sobotę 1 kwietnia 2023. Początek finału Miami Open Rybakina - Kvitova o godzinie 21 polskiego czasu. Transmisja na antenie Canal+ Sport.