Jelena Rybakina wygrała Indian Wells! Pogromczyni Igi Świątek pokonała w finale Arynę Sabalenkę! Finał Rybakina - Sabalenka WYNIK

Jelena Rybakina wygrała Indian Wells. W starciu dwóch mistrzyń wielkoszlemowych reprezentująca Kazachstan tenisistka pokonała 7:6(11), 6:4 Arynę Sabalenkę. Rybakina zrewanżowała się Białorusince za porażkę w finale Australian Open. W styczniu górą była Białorusinka, która wygrała 4:6, 6:3, 6:4. W finale Indian Wells kluczowa była dramatyczna końcówka pierwszego seta. W drugim dominowała już Rybakina.

Jelena Rybakina i Aryna Sabalenka to dwie aktualne mistrzyni Szlemów. Rybakina wygrała Wimbledon, a Sabalenka - Australian Open. W oficjalnych rozgrywkach grały ze sobą wcześniej cztery razy, a bilans tej rywalizacji to teraz 4-1 dla Białorusinki. Długonoga Rybakina zajmuje 10. miejsce w rankingu, ale jej pozycja jest mocno zaniżona przez to, że nie przyznawano punktów za Wimbledon, gdzie pochodząca z Rosji tenisistka sprawiła sensację, pokonując w finale Ons Jabeur i sięgając po pierwszy wielkoszlemowy triumf w karierze.

Jelena Rybakina w półfinale wyrzuciła za burtę Indian Wells Igę Świątek. Polka po słabej grze przegrała z tenisistką z Kazachstanu 2:6, 2:6, a po meczu zdradziła, że zmaga się z bolesną kontuzją żeber. Liderka rankingu miała przejść badania, które wykażą, jak poważny jest to uraz. To już druga porażka Igi Świątek z Rybakiną w tym sezonie. W styczniu uległa jej 4:6, 4:6 w 4. rundzie Australian Open.

Jelena Rybakina reprezentuje Kazachstan, ale jest praktycznie Rosjanką. Urodziła się w Moskwie i do 2018 r. reprezentowała Rosję. Potem Kazachstan złożył jej propozycję. Obiecał wsparcie finansowe za reprezentowanie tego państwa. Rybakina zgodziła się i dzięki temu mogła zostać mistrzynią Wimbledonu. Jej największy atut to potężny płaski serwis. Rybakina w Indian Wells zarobiła 1,26 mln dolarów premii. - Są momenty, w których czuję, że grając tak dobrze, jestem w stanie pokonać każdą rywalkę - mówiła po zwycięstwie nad Igą Świątek Rybakina. - Ostatnio z Aryną przegrywałam i teraz też będzie ciężko, ale mam nadzieję, że jestem w stanie wreszcie ją pokonać - dodała.

RYBAKINA'S REVENGE 💪Elena Rybakina picks up her first career WTA 1000 title with a 7-6(11), 6-4 victory over Sabalenka in Indian Wells!#TennisParadise pic.twitter.com/Q50lJnK7YD— wta (@WTA) March 19, 2023