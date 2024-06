Wspaniałe wieści dla Igi Świątek przed Wimbledonem! To może pomóc jej wygrać, malutki szczegół może mieć ogromne znaczenie

to pomoże Idze?

Kolejna rywalka Igi Świątek wycofuje się z igrzysk! Ekspert nie ma wątpliwości: To wina WTA!

Hubert Hurkacz zaczął walkę w turnieju ATP w Halle od zwycięstwa 7:5, 7:6(2) nad Włochem Flaviem Cobollmi. Polak bardzo lubi grać na trawie, a turniej w niemieckim Halle wygrał dwa lata temu. Hurkacz w pierwszym secie prowadził z przewagą przełamania 4:2, ale pozwolił Włochowi odrobić straty. W końcówce seta znów udało mu się wykorzystać kolejnego breakpointa i wygrał pierwszą partię. Drugi set też był bardzo zacięty. Tuż przed tie-breakiem wrocławianin miał piłki meczowe, ale Cobolli wybronił się. W decydującej rozgrywce Hurkacz zagrał bardzo skutecznie i cieszył się ze zwycięstwa.

Z kim gra Hubert Hurkacz 2. runda ATP Halle Kiedy i o której godzinie mecz?

Hubert Hurkacz kolejnego rywala pozna po meczu Joao Fonseca (Brazylia) - James Duckworth (Australia). To spotkanie zostanie rozegrane dzisiaj, we wtorek 18 czerwca 2024 ok. godziny 11.30. Zatem przed Polakiem dzień przerwy. Hurkacz kolejny mecz w 2. rundzie ATP Halle zagra w środę 19 czerwca.

QUIZ: Jesteś kibicem tenisa? Rozpoznasz tych tenisistów? Sprawdź się! Pytanie 1 z 20 Tenisista na zdjęciu to... Feliciano Lopez Rafael Nadal Juan Martin del Potro Roger Federer Dalej