Kiedy gra Hubert Hurkacz ATP Marsylia O której godzinie mecz z Zhinzhenem Zhangiem

Hubert Hurkacz po dobrym występie w turnieju ATP 500 w Rotterdamie (porażka 4:6, 7:6, 3:6 z Carlosem Alcarazem w półfinale) i powrocie do Top-20 rankingu ATP jest już w Marsylii, gdzie ruszył turniej ATP 250. Polak zacznie od 2. rundy, w której zagra w czwartek z Chińczykiem Zhizhenem Zhangiem. Polak we wtorek skończył 28 lat. Świętował urodziny na południu Francji i oby teraz sprawił sobie pięknu prezent. Hurkacz i Zhang grali ze sobą cztery razy, a bilans rywalizacji Polaka z Chińczykiem to 3-1 dla naszego tenisisty. Ostatnio zmierzyli się w United Cup 2024. Hubi wygrał wtedy 6:3, 6:4.

Tymczasem Hubert Hurkacz zanotował prestiżowy sukces. Akcja wrocławianina z meczu z Taylorem Fritzem w finale United Cup Polska - USA została wybrana przez kibiców Zagraniem Stycznia. "Chciałem wszystkim podziękować za oddane na mnie głosy. To była rzeczywiście moja dobra akcja i mam nadzieję, że w przyszłości będzie ich więcej. Doceniam wasze wsparcie" - podziękował kibicom Hubert Hurkacz. Poniżej akcja Polaka, która wygrała głosowanie kibiców.

Hubert Hurkacz - Zhinzhen Zhang Kiedy mecz? O której godzinie ATP Marsylia

Mecz Hubert Hurkacz - Zhinzhen Zhang w 2. rundzie turnieju ATP w Marsylii zostanie rozegrany w czwartek 13 lutego 2025. Początek meczu Hurkacz - Zhang ok. godziny 15-15.30 (drugi mecz od godz. 13.30 po spotkaniu Borges - Bergs). Transmisje TV z turnieju ATP w Marsylii na sportowych kanałach Polsatu.

WINNER WINNER 🥇 @HubertHurkacz has won January’s #ATPHotShotOfTheMonth, claiming the fan-voted award following his jaw-dropping moment for Poland against the United States in the United Cup final. pic.twitter.com/YsWQYu3JLr— ATP Tour (@atptour) February 12, 2025

