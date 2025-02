Hubert Hurkacz - Carlos Alcaraz RELACJA NA ŻYWO WYNIK meczu półfinał ATP w Rotterdamie

Na żywo Hubert Hurkacz - Carlos Alcaraz Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Hubert Hurkacz - Carlos Alcaraz w półfinale turnieju ATP w Rotterdamie. Początek spotkania po godzinie 19.30

Hubert Hurkacz i Calros Alcaraz zagrają w półfinale turnieju ATP w Rotterdamie. W finale czeka już Australijczyk Alex de Minaur. Polak w meczu o 1/2 finału pokonał 6:7, 6:3, 6:4 Rosjanina Andrieja Rublowa. Wcześniej Alcaraz ograł 6:1, 6:2 innego Hiszpana Pedro Martineza. Szykuje się wspaniałe widowisko. Hurkacz i Alcaraz grali ze sobą trzy razy. Hiszpan we wszystkich tych pojedynkach pokonał Polaka, ale były to niezwykle zacięte starcia. W 2022 r. Alcaraz ograł Hurkacza 7:6, 7:6 w półfinale Miamia Open. Potem okazał się lepszy w dwóch meczach w 2023 r. - wygrał 3:6, 7:6, 7:6 w Toronto i 2:6, 7:6, 6:3 w Cincinnati. Czas na czwarte starcie Hurkacz - Alcaraz, w Rotterdamie.

Hurkacz - Alcaraz RELACJA NA ŻYWO WYNIK półfinału ATP Rotterdam

Hubert Hurkacz po Australian Open wypadł z Top-20 rankingu ATP (na 21. miejsce), ale teraz zyska dużo cennych punktów. Carlos Alcaraz to czterokrotny mistrz turniejów Wielkiego Szlema i były lider rankingu ATP, ale obecnie zajmuje 3. miejsce. - Bardzo się cieszę z dzisiejszego meczu. Był to naprawdę wyrównany mecz z Andriejem Rublowem, szczególnie po ciężkim pierwszym secie, gdzie miałem okazję w tie-breaku. Dobrze się odbudowałem i wygrałem dwa kolejne. Jest to bardzo cenne zwycięstwo. Pierwszy raz w tym roku pokonałem zawodnika z pierwszej dziesiątki, więc na pewno doda to dużo pewności siebie i nie mogę się doczekać półfinału tutaj w Rotterdamie. Dziękuję wszystkim za super wsparcie - powiedział Hubert Hurkacz po zwycięstwie nad Andriejem Rublowem.