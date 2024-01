To dlatego Hubert Hurkacz nie je mięsa, nabiału i glutenu! Jest weganinem, ale robi wyjątki!

Szczęśliwa Magda Fręch wróciła do Polski po udanym Szlemie. „Zadanie na ten rok wykonałam w pierwszym miesiącu”

Hubert Hurkacz jest weganinem już od ponad 5 lat. - Oglądałem dużo programów o zdrowym odżywianiu się. Po zmianie diety na wegańską zacząłem czuć się dużo lepiej, miałem mnóstwo energii. Dlatego postanowiłem to kontynuować - opowiadał Hurkacz w rozmowie z serwisem ATPTour.com. - Jestem na diecie wegańskiej, która jest bardzo dobra dla mojego organizmu. Nie jem zupełnie nabiału i mięsa. Unikam też glutenu. Zamiast tego w mojej diecie jest dużo warzyw i ryżu.. Dlatego często jem w restauracjach indyjskich i tajskich. Lubię te kuchnie - zdradza Hubert Hurkacz, który raz w tygodniu przerywa dietę wegańską i je ryby albo owoce morza.

Ulubione śniadanie? - Uwielbiam płatki, często jem je z mlekiem owsianym, orzechami i owocami - wyjawia Hubert Hurkacz. Ulubiony owoc? - Truskawki! Uważam, że są pyszne - zwierza się Hubi. - Pamiętam, że kiedy byłem dzieckiem, w ogóle nie lubiłem sałatek i większości warzyw. Teraz przyzwyczaiłem się do nich i mi smakują. Najczęściej jem coś dwie godziny przed meczem, ale często ciężko to zaplanować, gdy przed tobą graja pięć setów i nie wiadomo kiedy możesz zacząć swoje spotkanie. Można jeść wtedy przekąski, ale ja przed spotkaniem jem często ryż z warzywami i sosem pomidorowym. Podczas meczu za to jem banany i daktyle, które dodają mi energii. - dodał Hurkacz.

Ulubiony deser Hubiego? - Nie jestem fanem słodyczy, ale uwielbiam lody. Oczywiście wegańskie - uśmiecha się nasz najlepszy tenisista.