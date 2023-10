ATP Bazylea: O której godzinie gra Hurkacz - Struff Kiedy gra Hurkacz mecz dzisiaj 2. runda

Hubert Hurkacz już dzisiaj zagra w 2. rundzie turnieju ATP w Bazylei, do której awansował po zwycięstwie 7:6, 6:3 nad Serbem Dusanem Lajoviciem. Kolejny rywal Polaka to Niemiec Jan-Lennard Struff, który dzień wcześniej pokonał 7:6, 6:4 Amerykanina Christophera Eubanksa. Mecz Hurkacz - Struff w 2. rundzie turnieju ATP w Bazylei zostanie rozegrany w środę 25 października ok. godziny 15.30-16.00. Poniżej więcej informacji.

Hubert Hurkacz w Bazylei walczy o cenne punkty w wyścigu o ATP Finals czyli kończące sezon nieoficjalne mistrzostwa świata (Turniej Masters). Zagra w nich ósemka najlepszych tenisistów w sezonie. Pewni awansu są już Novak Djoković, Carlos Alcaraz, Daniił Miedwiediew i Jannik Sinner. Praktycznie zapewnioną kwalifikację ma też Andriej Rublow, a bardzo trudno będzie też wyprzedzić Stefanosa Tsitsipasa i pewnie Alexandra Zvereva. O ostatnie ósme miejsce walczą głównie Holger Rune, Taylor Fritz, Casper Ruud i Hubert Hurkacz, który goni rywali, choć matematyczne szanse na awans ma jeszcze sporo innych zawodników. Co ciekawe, Hurkacz, Rune, Ruud i Fritz powalczą zgodnie w Bazylei, a nie w rozgrywanym w tym samym czasie turnieju ATP 500 w Wiedniu.

Hubert Hurkacz i Jan-Lennard Struff w Bazylei zagrają ze sobą po raz trzeci. Dwa poprzednie wygrał Niemiec. Najpierw pokonał Polaka 7:6, 6:4, 6:1 w meczu Polska - Niemcy w Pucharze Davisa w 2016 r., a potem rozprawił się z nim rok temu w Stuttgarcie, wygrywając na trawie 3:6, 6:3, 6:3.Jan Lennard-Struff ma 33 lata i duże doświadczenie. Jego atutem jest bardzo mocny serwis, potrafi też dobrze kryć siatkę, dobrze returnuje.

Mecz Hubert Hurkacz - Jan-Lennard Struff w 2. rundzie turnieju ATP w Bazylei zostanie rozegrany w środę 25 października. Początek meczu Hurkacz - Struff ok. godziny 15.30-16.00 (trzeci mecz od godz. 12 po meczu debla i spotkaniu Humbert - Giron). Transmisje TV z ATP Bazylea na antenach sportowych kanałów Polsatu.

