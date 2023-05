KIEDY gra Hurkacz 2. runda Roland Garros O której gra Hurkacz - Griekspoor O której godzinie kolejny mecz Hurkacza w Paryżu

Hubert Hurkacz jest już w 2. rundzie Roland Garros po zwycięstwie 6:3, 5:7, 6:4, 2:6, 6:4 nad Belgiem Davidem Goffinem. Kolejnym rywalem Polaka będzie Holender Tallon Griekspoor (nr 39 ATP). Mecz Hurkacz - Griekspoor zostanie rozegrany w środę 31 maja 2023. Poniżej więcej informacji.

Hubert Hurkacz w tym sezonie serwuje swoim kibicom emocjonujące horrory i teraz też w jego meczu nie zabrakło emocji. Polak na otwarcie rywalizacji w Roland Garros pokonał w pięciu setach Belga Davida Goffina. Na korcie spędził prawie 4 godziny. Hurkacz z poprzednich turniejów na mączce odpadał szybko, a w pierwszych rundach Szlemów zaliczył już mnóstwo bolesnych wpadek. Dlatego przed jego meczem z doświadczonym i sprytnym Goffinem ciężko było się spodziewać spacerku. - Cieszę się bardzo z tego zwycięstwa, bo po tak ciężkim okresie, jaki jest za mną, takie wygrane na pewno budują - uśmiechał się po meczu zadowolony Hubi. Zajmujący 39. miejsce w rankingu Holendr Tallon Griekspoor, kolejny rywal Polaka, w 1. rundzie ograł 6:4, 2:6, 0:6, 7:5, 6:3 hiszpańskiego kwalifikanta Pedro Martineza.

Hubert Hurkacz rok temu doszedł w Roland Garros do 4. rundy i był to jego zdecydowanie najlepszy występ w karierze w tym Szlemie. Polak przegrał 2:6, 3:6, 6:3, 3:6 z Casperem Ruudem, późniejszym finalistą. - Zawsze jest chęć zrobienia kolejnego kroku do przodu. Oczywiście poziom jest wysoki, a moje ostatnie wyniki nie były fantastyczne, ale spędziłem teraz dużo czasu na korcie treningowym, więc robimy, co możemy - powiedział Hurkacz w rozmowie z Eurosportem. Hurkacz broni teraz dużo punktów w rankingu. Wrocławianin wychowywał się na mączce, ale powszechnie wiadomo, że lepiej czuje się na szybkich nawierzchniach, na których lepiej wykorzystuje swoje atuty. Przed Roland Garros Hurkacz tradycyjnie trenował w Monte Carlos, gdzie ma mieszkanie.

Mecz Hubert Hurkacz - Tallon Griekspoor w 2. rundzie Roland Garros 2023 zostanie rozegrany w środę 31 maja. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Hurkacz - Griekspoor. Transmisje TV z Roland Garros 2023 na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.