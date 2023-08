Kiedy gra Hurkacz 2. runda US Open Z kim gra Hurkacz - Draper O której godzinie gra Hurkacz kolejny mecz

US Open DRABINKA mężczyzn WYNIKI ATP Z kim gra Hurkacz Terminarz US Open

Nocny horror Hurkacza w 1. rundzie US Open. Jego rywal serwował na mecz, ale Polak doprowadził do 5. seta i nie miał w nim litości [WYNIK]

Hubert Hurkacz zagra w 2. rundzie US Open po ciężkiej walce i zwycięstwie 4:6, 5:7, 7:6(0), 6:3, 6:1 nad Szwajcarem Marciem-Andreą Hueslerem. Kolejnym rywalem Polaka będzie Brytyjczyk Jack Draper, który ograł 6:1, 6:4, 6:3 Mołdawianina Radu Albota. Mecz Hurkacz - Draper w 2. rundzie US Open 2023 zostanie rozegrane w czwartek 31 sierpnia. Poniżej więcej informacji.

Hubert Hurkacz awansował do 2. rundy US Open po meczu, w którym bardzo długo nie potrafił poradzić sobie z ogromnym stresem. Trzeba oddać Marco-Andrei Hueslerowi, że zaczął to spotkanie znakomicie i długo grał na bardzo wysokim poziomie, widać było, że jest świetnie przygotowany mentalnie i taktycznie na spotkanie z Polakiem. A Hurkacz sprawiał wrażenie potwornie zestresowanego perspektywą kolejnej przykrej porażki w US Open (nie przebrnął tam nawet 2. rundy). Wyraźnie spięty słabo serwował, łatwo oddając inicjatywę rywalowi i popełniając błędy. Przegrał dwa pierwsze sety, a w trzecim też przegrywał 4:5 i Huesler miał przewagę przełamania. Rywal serwował po zwycięstwo. Hurkacz wtedy wreszcie - będąc pod ścianą - podniósł swój poziom, a Szwajcar się pogubił. Potem rywal wrocławianina opadł z sił, a z Hubiego wreszcie zeszło to potworne napięcie. Rozluźniony w końcu zdominował słabnącego przeciwnika. Cieszy zwycięstwo, martwi, że Hubi znów już na początku turnieju Wielkiego Szlema stracił tak dużo sił.

Hubert Hurkacz i Jack Draper grali ze sobą dwa razy i oba te spotkania wygrał Polak, ale oba też były bardzo zacięte. Najpierw Polak pokonał Brytyjczyka 7:6(5), 6:7(5), 6:1 w 2022 w Antwerpii. Potem ograł go 6:3, 6:7(3), 7:5 w tym sezonie na mączce w Monte Carlo. Czy Hubert Hurkacz wreszcie przełamie się w US Open? Potężnie serwujący polski tenisista lubi grać na szybkich amerykańskich kortach, ale w Nowym Jorku najdalej doszedł do... 2 rundy. Ostatnio prezentował się znakomicie. Stoczył dwa niezwykle dramatyczne boje z Carlosem Alcarazem (w Toronto i Cincinnati, w tym drugim miał nawet piłkę meczową), a wcześniej na trawie Wimbledonu miał też na widelcu Novaka Djokovicia. Oby teraz potwierdził wreszcie wysoką formę w US Open, z którego wcześniej odpadał zaskakująco szybko. Kluczowe miały być pierwsze rundy, bo Hubi znany jest z tego, że musi się rozkręcić w turnieju. I od razu był blisko porażki... - Hurkacz gra teraz dużo lepiej niż przez cały rok i myślę, że nikt nie będzie chciał wpaść na niego w US Open - stwierdził kilka dni temu w rozmowie z "Super Expressem" legendarny John McEnroe.

W Nowym Jorku Polakowi towarzyszą rodzice i młodsza siostra Nika. Przed pierwszym meczem w US Open Hubi relaksował się na Manhattanie, jeżdżąc efektownym McLarenem. Jest wielkim fanem motoryzacji i współpracuje z tym producentem szybkich aut, który wypożycza mu najnowsze modele. Hurkacz wpadł również do galerii na wystawę artysty, który maluje słynnych tenisistów i sportretował m.in. wrocławianina.

- Nie wiem czy to brak "instynktu zabójcy" czy może po prostu ogromna presja. Mówimy tutaj o dwóch najlepszych zawodnikach na świecie - analizował w rozmowie z "Super Expressem" słynny John McEnroe, pytany o przyczyny przykrych porażek Polaka z Carlosem Alcarazem i Novakiem Djokoviciem. - Hubert ma taki styl gry, że nikt nie lubi z nim grać. Z drugiej strony, statystyki returnowe ma bardzo słabe, chyba nawet poza Top-50 na świecie. Jeden z najniższych procentów przełamywania serwisu rywali i to jest problem. W meczach z Djokoviciem i Alcarazem robił dokładnie to, co powinien, skoro był tak blisko i postawił się w sytuacji, w której mógł zaraz wygrać. Ale tych dwóch facetów naprawdę ciężko wykończyć - dodał McEnroe.

Mecz Hubert Hurkacz - Jack Draper w 2. rundzie US Open 2023 zostanie rozegrany w czwartek 31 sierpnia. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Hurkacz - Draper. Transmisje TV z US Open 2023 na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.

