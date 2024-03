i Autor: AP Kiedy gra Hurkacz 3. runda Miami Open Hurkacz - Korda O której godzinie gra Hurkacz kolejny mecz

Hubert Hurkacz zagra w 3. rundzie Miami Open, a jego rywalem będzie Amerykanin Sebastian Korda. To już piąty mecz Hurkacz - Korda, a bilans tej rywalizacji to 3-1 dla Polaka. Tenisistka z Wrocławia na otwarcie rywalizacji w Miami Open pokonał po ciężkim boju 6:4, 6:7, 6:3 Aleksandra Szewczenkę. W całym meczu posłał 28 asów. Miami Open to jeden z ulubionych turniejów Hurkacza. Triumfował tam w 2021 roku. Sprawdź, kiedy i o której gra Hurkacz kolejny mecz.