KIEDY gra Hurkacz 3. runda Roland Garros O której gra Hurkacz - Varillas O której godzinie kolejny mecz Hurkacza w Paryżu

Hubert Hurkacz jest już w 3. rundzie Roland Garros, choć był bardzo blisko porażki z Holendrem Tallonem Grikspoorem. Polak po kolejnej pięciosetowej bitwie wygrał 6:3, 5:7, 6:7(13), 7:6(5), 6:4. Następny rywal Hurkacza to Peruwiańczyk Juans Pablo Varillas (nr 94 ATP). Mecz Hurkacz - Varillas w 3. rundzie Roland Garros zostanie rozegrany w piątek 2 czerwca. Poniżej więcej informacji.

Hubert Hurkacz ma już za sobą w Roland Garros dwie pięciosetowe bitwy. Rywalizację w Paryżu zaczął od zwycięstwa 6:3, 5:7, 6:4, 2:6, 6:4 nad Belgiem Davidem Goffinem. W sumie spędził na korcie już ponad osiem godzin. Jednak o jego przygotowanie fizyczne możemy być chyba spokojni. Hurkacz zawsze imponował kondycją i teraz znów zamęczył rywala. Pod koniec meczu Tallon Griekspoor już słaniał się na nogach. Peruwiańczyk Juan Pablo Varillas, kolejny rywal Hurkacza, pokonał 1:6, 4:6, 6:3, 6:1, 6:1 doświadczonego Hiszpana Roberto Bautistę Aguta. Polak nigdy wcześniej z nim nie grał.

Hubert Hurkacz w poprzedniej edycji Roland Garros doszedł do 4. rundy i był to jego zdecydowanie najlepszy występ w karierze w paryskim Szlemie. Polak przegrał wtedy 2:6, 3:6, 6:3, 3:6 z Casperem Ruudem, późniejszym finalistą. - Zawsze jest chęć zrobienia kolejnego kroku do przodu. Oczywiście poziom jest wysoki, a moje ostatnie wyniki nie były fantastyczne, ale spędziłem teraz dużo czasu na korcie treningowym, więc robimy, co możemy - powiedział Hurkacz w rozmowie z Eurosportem. Hurkacz broni teraz dużo punktów w rankingu. Wrocławianin wychowywał się na mączce, ale powszechnie wiadomo, że lepiej czuje się na szybkich nawierzchniach, na których efektywniej wykorzystuje swoje atuty.

Mecz Hubert Hurkacz - Juan Pablo Varillas w 3. rundzie Roland Garros zostanie rozegrany w piątek 2 czerwca 2023. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Hurkacz - Varillas. Transmisje TV z Roland Garros na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.