Hurkacz - Griekspoor RELACJA NA ŻYWO ONLINE Roland Garros Hurkacz - Griekspoor NA ŻYWO RELACJA LIVE Hurkacz WYNIK meczu dzisiaj w Paryżu 31.05.2023

Hubert Hurkacz jest dzisiaj zagra w 2. rundzie Roland Garros, a rywalem najlepszego polskiego tenisisty będzie Holender Tallon Griekspoor (nr 39 ATP). Faworytem bukmacherów jest wrocławianin i oby potwierdził klasę, awansując do kolejnej rundy. - Ostanie wyniki nie były fantastyczne, ale mam nadzieję, że moja forma pójdzie do góry - mówił Hurkacz, który po raz pierwszy zagra z Griekspoorem. Czy dzisiaj znów rozegra w Roland Garros tenisowy horror?

Hubert Hurkacz rok temu doszedł w Roland Garros do 4. rundy i był to jego zdecydowanie najlepszy występ w karierze w tym Szlemie. Polak przegrał 2:6, 3:6, 6:3, 3:6 z Casperem Ruudem, późniejszym finalistą. - Zawsze jest chęć zrobienia kolejnego kroku do przodu. Oczywiście poziom jest wysoki, a moje ostatnie wyniki nie były fantastyczne, ale spędziłem teraz dużo czasu na korcie treningowym, więc robimy, co możemy - powiedział Hurkacz w rozmowie z Eurosportem. Hurkacz broni teraz dużo punktów w rankingu. Wrocławianin wychowywał się na mączce, ale powszechnie wiadomo, że lepiej czuje się na szybkich nawierzchniach, na których lepiej wykorzystuje swoje atuty. Przed Roland Garros Hurkacz tradycyjnie trenował w Monte Carlos, gdzie ma mieszkanie. Hubert Hurkacz jest już w 2. rundzie Roland Garros i zarobił duże pieniądze. Organizatorzy French Open tradycyjnie podnieśli pulę nagród. Awans do 2. rundy to już premia w wysokości 97 tys. euro (ok. 437 tys. zł), 11 tys. więcej niż rok temu. Tyle zarobił już Hurkacz. Za 3. rundę nagroda to 142 tys. euro (ok. 640 tys. zł).

Hubert Hurkacz na otwarcie rywalizacji w Roland Garros pokonał w pięciu setach 6:3, 5:7, 6:4, 2:6, 6:4 Belga Davida Goffina. Na korcie wrocławianin spędził prawie 4 godziny. Hurkacz z poprzednich turniejów na mączce odpadał szybko, a w pierwszych rundach Szlemów zaliczył już mnóstwo bolesnych wpadek. Dlatego przed jego meczem z doświadczonym i sprytnym Goffinem ciężko było się spodziewać spacerku. - Cieszę się bardzo z tego zwycięstwa, bo po tak ciężkim okresie, jaki jest za mną, takie wygrane na pewno budują - uśmiechał się po meczu zadowolony Hubi w rozmowie z Eurosportem. Zajmujący 39. miejsce w rankingu Holendr Tallon Griekspoor, kolejny rywal Polaka, w 1. rundzie ograł 6:4, 2:6, 0:6, 7:5, 6:3 hiszpańskiego kwalifikanta Pedro Martineza.

Mecz Hubert Hurkacz - Tallon Griekspoor w 2. rundzie Roland Garros 2023 zostanie rozegrany w środę 31 maja. Początek meczu Hurkacz - Griekspoor ok. godziny 14.30-15.30 (trzeci mecz od godz. 11 po meczach kobiet Mertens - Osorio i Samsonowa - Pawluczenkowa). Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z meczu Hurkacz - Griekspoor w Roland Garros 2023.