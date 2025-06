Jelena Rybakina przemówiła po porażce z Igą Świątek. Te słowa już się niosą

Mecz Igi Świątek z Jeleną Rybakiną w 1/8 finału Roland Garros był z polskiej perspektywy prawdziwym dreszczowcem ze szczęśliwym zakończeniem. Z kazachskiej nie jest już tak przyjemnie - to Rybakina znakomicie otworzyła niedzielne spotkanie i w pierwszym secie rozbiła byłą liderkę rankingu WTA 6:1. Później szybko wyszła na prowadzenie 2:0 w drugim secie i można było zastanawiać się, czy Świątek poniesie najboleśniejszą porażkę w historii występów w Paryżu. Wtedy doszło jednak do zwrotu i Polka wygrała 6:3, doprowadzając do decydującego seta, w którym po zaciętej walce zapewniła sobie awans do ćwierćfinału. Jej rywalka musiała pogodzić się z porażką, z którą rozliczyła się na pomeczowej konferencji.

- Grałam na bardzo wysokim poziomie i cieszę się, że potrafiłam taki poziom osiągnąć. Dominowałam od początku, wszystkie moje uderzenia lądowały w korcie. Nie zadowalałam się długimi wymianami. Podejmowałam ryzyko przy niemal każdym uderzeniu. Grać tak cały mecz jest możliwe, ale bardzo ryzykowne. Wiedziałam, że kontynuowanie takiej gry nie będzie łatwe - oceniła Kazaszka (cytat za Sport.pl), która postara się przełożyć ten poziom gry na kolejne turnieje. Doceniła też występ Świątek.

- Wiem, że Iga jest wojowniczką. Odniosła przecież tutaj już tyle sukcesów i wygrywała w trzech ostatnich latach z rzędu. Zastanawiałam się, czy okazja do gry z kimś, kto był tutaj tak dobry, nie zwiększa nerwów, kiedy zaczynasz tak dobrze i zdajesz sobie sprawę, że jesteś blisko potencjalnie naprawdę dobrego wyniku - rozmyślała Rybakina.

Triumfatorka Wimbledonu z Kazachstanu zwróciła też uwagę na ważną akcję w drugim secie, gdy przy stanie 2:1 zepsuła prostego smecza spod siatki i straciła serwis na 2:2. Wskazała ten moment jako punkt zwrotny, który napędził Świątek w walce o ćwierćfinał. W nim najlepsza polska tenisistka zagra już we wtorek, 3 czerwca, z Ukrainką Eliną Switoliną. Ta wygrała w niedzielę z ubiegłoroczną finalistką, rozstawioną z "4" Jasmine Paolini.

Rybakina:"Był moment w drugim secie, kiedy miałam smecza w siatce. Straciłam piłkę. Więc to był duży zwrot akcji. Ona weszła i zaczęła grać bardziej agresywnie. "pic.twitter.com/SDBfWtEYQ8— Madziol (@madziol127) June 1, 2025